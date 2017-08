Hyundai Verna 2017 chính thức trình làng tại Ấn Độ

Sau một thời gian rò rỉ hình ảnh chạy thử trên đường, mới đây Hyundai Ấn Độ vừa chính thức giới thiệu tới khách hàng tại thị trường này chiếc Verna 2017, với mức giá bán khởi điểm từ 799.900 Rupi (khoảng 283,9 triệu đồng).

Hyundai Verna thế hệ thứ 5 ra mắt tại thị trường Ấn Độ vẫn duy trì các lựa chọn động cơ hiện tại gồm động cơ tăng áp diesel và động cơ xăng dung tích 1.4L và 1.6L. Cụ thể, bản chạy xăng là loại Gamma Dual VTVT 1.6L, công suất 123 PS, mô-men xoắn cực đại 15,4 kgm; còn ở trên bản chạy dầu (diesel) xe sử dụng loại động cơ U2 CRDi, sản sinh công suất 128 PS (cao hơn bản chạy xăng), mô-men cực đại 26,5 kgm. Ngoài tùy chọn hộp số sàn 5 cấp/6 cấp, xe còn được trang bị thêm hộp số tự động 4 cấp trong cả hai biến thể động cơ tăng áp diesel và động cơ xăng 1.6L.

Bảng giá bán các phiên bản Hyundai Verna 2017 tại Ấn Độ.

Thiết kế của Hyundai Verna 2017 tại Ấn Độ với đèn pha chiếu sáng dạng LED DRLs, đèn sương mù bổ sung thêm đường viền mạ crôm sáng trên nền màu đen-xám. Phía sau là cụm đèn hậu dạng LED tái thiết kế, ăng-ten dạng vây cá mập. Bộ mâm làm bằng hợp kim sáng kích thước 15 inch.

Ở bên trong, bảng điều khiển của Hyundai Verna 2017 được thiết kế hình thác nước chảy đẹp mắt. Hệ thống thông tin giải trí hiển thị trực quan thông qua màn hình AVN 8 inch, hỗ trợ Android Auto, Apple CarPlay và Mirror Link, cửa sổ trời. Ghế lái phía trước tích hợp chỉnh điện, bổ sung thêm chức năng Smart Trunk, trong khi hàng ghế phía sau có khoảng không gian rộng tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng do trục cơ sở kéo dài.

Kích thước của Hyundai Verna 2017 với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.385 x 1.729 x 1.450 (mm), trong khi chiều dài cơ sở là 2.580 mm.

Trang bị an toàn theo xe gồm chống bó phanh ABS, túi khí an toàn dạng kép, kiểm soát ổn định điện tử (ESC) và ghế móc an toàn cho trẻ em (ISOFIX).

Ảnh chi tiết Hyundai Verna 2017 vừa ra mắt tại Ấn Độ:

Lê Ngà