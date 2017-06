Apple vẫn chưa quyết sử dụng loại cảm biến vân tay nào cho iPhone 8

Theo nhà phân tích Timothy Arcuri của Ngân hàng đầu tư Cowen and Company, Apple vẫn chưa chọn được loại loại cảm biến vân tay nào cho iPhone 8. Do vậy, lịch ra mắt sản phẩm có thể lùi lại so với dự kiến khoảng 2 tháng.

Nhà phân tích Timothy Arcuri cũng dự đoán, Apple sẽ bán được khoảng 46 triệu đơn vị iPhone vào quý 3 năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản iPhone kỷ niệm 10 năm sẽ “làm mưa làm gió” trên thị trường công nghệ vào quý 4 với doanh số có thể cán mốc 90 triệu chiếc.

Ngoài ra, nhà phân tích này cũng chia sẻ thêm: Apple đang thử nghiệm ba phương pháp để tích hợp máy quét dấu vân tay lên mẫu smartphone cao cấp của mình. Một là đặt mặt kính lên bộ phận cảm biến. Hai là khoét rỗng mặt kính tại khu vực đặt cảm biến. Ba là, bộ cảm biến được tích hợp trên màn hình bằng công nghệ điện dung hoặc hồng ngoại.

Ông Arcuri khẳng định, “Táo Khuyết” sẽ không đưa máy quét dấu vân tay lên mặt sau của iPhone 8 như một số tin đồn trước đây. Trước đó, cặp smartphone Galaxy S8 và S8 + của Samsung đã đưa cảm biến dấu vân tay ra mặt sau, cạnh camera chính và nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ phía người dùng và giới công nghệ.

Mời các bạn chiêm ngưỡng loạt ảnh concept iPhone 8 mới nhất của nhà thiết kế Martin Hajek:

Theo Dân Việt