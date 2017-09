iPhone X đã "lộ" những gì trước giờ G?

Giá dự kiến hơn 1.000 USD

Thế hệ iPhone mới sắp ra mắt của Apple dự kiến sẽ có mức giá trong khoảng 1.000 – 1.200 USD, cao hơn rất nhiều so với con số 650 USD của iPhone 7 trước đó. Một sản phẩm đặc biệt, sản xuất giới hạn số lượng và đánh dấu kỉ niệm 10 năm iPhone ra mắt, tất nhiên xứng đáng với mức giá như vậy.

Chuyên gia Ming-Chi Kuo của KGI Securities cho biết, việc iPhone X có mức giá cao như vậy là do nhà cung cấp linh kiện chính Samsung đã đẩy giá một số linh kiện lên rất cao để tận dụng ưu thế độc quyền. Nếu không đủ "lúa" để đầu tư cho iPhone X, người dùng có thể chọn mua iPhone 8 hoặc 8 Plus (bản nâng cấp của iPhone 7 và 7 Plus) với mức giá phải chăng hơn.

Màn hình OLED viền siêu mỏng, lõm phía trên

Điểm khác biệt giữa iPhone X với các sản phẩm có màn hình OLED ra mắt cùng thời như Samsung Note 8 hay LG V30 đó là phía trên đỉnh máy có một phần bị lõm vào dành chỗ cho loa thoại và cảm biến. Thiết kế này khiến cho giao diện của iOS 11 trên iPhone X sẽ phải thay đổi để phù hợp với màn hình hiển thị.

Ngoài ra, đi kèm với màn hình viền siêu mỏng là sự biến mất của phím Home. Thay cho chức năng điều khiển của phím này là thanh dock mới có dạng giống như dock của iPad chạy iOS 11 nhưng điều chỉnh linh hoạt hơn. Cảm biến vân tay cũng bị thay thế bằng cảm biến nhận diện khuôn mặt và sinh trắc học Face ID.

Camera kép đặt dọc

Thay vì đặt ngang như iPhone 7 Plus, cụm camera kép của iPhone X sẽ đặt dọc theo lưng máy với đèn flash nằm ở giữa hai ống kính. Thiết kế này nhằm tối ưu hóa khả năng trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR và thực tế tăng cường AR.

Tất cả các thế hệ iPhone mới bao gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X sẽ đều được nâng cấp camera với khả năng quay video 4K 60fps và FullHD 240fps ở cả mặt trước và mặt sau.

Cấu hình

iPhone X được trang bị vi xử lý A11 Fushion bao gồm 6 nhân xử lý, trong đó có 4 nhân hiệu năng cao Mistral và 2 nhân tiết kiệm điện Monsson. Trong khi với vi xử lý A10, Apple chỉ trang bị 2 nhân mạnh và 2 nhân tiết kiệm điện cùng A10X là 3 nhân mạnh và 3 nhân tiết kiệm điện.

iPhone X sẽ có pin 2.700 mAh, chỉ thấp hơn pin 2.900 mAh trong 7 Plus một chút. Apple nhiều khả năng sẽ sử dụng chuẩn sạc không dây Qi 7,5 watt (5V/1,5A) cho máy. Ngoài ra các thông tin cũng cho biết iPhone X sẽ không có sạc nhanh.

Ngọc Quang