Tờ Sputnik ngày 1/12 cho hay, các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chịu thất bại thảm hại ở Raqqa của Syria và Mosul của Iraq. Tuy nhiên, nhóm khủng bố khét tiếng này dường như chỉ đang bị chia cắt hơn là bị xóa sổ hoàn toàn, bởi chúng đang tiếp tục thể hiện rằng tổ chức có các nguồn lực để lan tỏa chủ nghĩa khủng bố ra toàn cầu.

IS dọa sẽ tấn công giữa trung tâm New York, Mỹ (Ảnh minh họa).

Thông điệp chết chóc

Mới đây, IS đã sử dụng các mạng xã hội phổ biến như Twitter và Instagram để truyền tải thông điệp đe dọa tới thế giới cũng như hướng dẫn cách thức tấn công cho các phần tử cực đoan.

Đôi khi, những lời đe dọa đó dường như là điềm báo cho các cuộc tấn công đẫm máu thực sự. Các tấm áp phích tuyên truyền của IS đã bất ngờ xuất hiện vào dịp Halloween năm nay, chỉ vài giờ trước khi xảy ra cuộc tấn công đẫm máu ở New York khiến 8 người chết và 11 người bị thương do một chiếc xe tải lao vào đám đông đi bộ và đi xe đạp.

Nghi phạm Sayfullo Saipov, 29 tuổi, đã phải đối mặt với 22 cáo buộc và án tử hình do vụ tấn công New York.

Và giờ đây, những tấm áp phích mới lại tiếp tục xuất hiện trên các kênh mạng xã hội của IS trong đó miêu tả ông già Noel đứng cạnh một chiếc hộp chứa bom và nhìn vào đám đông mua sắm ở Quảng trường Thời đại. Ý đồ của những kẻ khủng bố rất rõ ràng: Mục tiêu là những người mua sắm trong dịp lễ hội cuối năm.

“Chúng ta sẽ gặp nhau ở New York, sớm thôi”, dòng thông điệp trên tấm áp phích viết.

Những khu chợ Giáng sinh đông đúc là mục tiêu của IS ( Ảnh minh họa).

Ngoài ra, nhiều tấm áp phích với những nội dung tương tự cũng đã được lan truyền bởi mạng lưới những kẻ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, dọa sẽ tấn công vào các khu chợ Giáng sinh ở châu Âu.

Trong đó, đáng chú ý là những tấm áp phích mô tả ông già Noel quỳ gối trước một kẻ khủng bố trên con phố ở London, một phần tử thánh chiến cầm dao đầy máu nhìn vào chợ Giáng sinh gần tháp Effiel và một kẻ khủng bố nhìn vào Quảng trường Thánh Peter ở Vatican với bệ phóng tên lửa...

Bài học xương máu

Các cơ quan tình báo Mỹ được cho là đã nâng cao mức cảnh giác đối với những nguy cơ nêu trên. Trước bối cảnh số vụ tấn công khủng bố đang gia tăng trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là vụ tấn công nhằm vào khu chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức vào năm ngoái, không ai có thể thờ ơ trước những mối nguy ngay trước mắt.

Trong vụ tấn công hồi tháng 12/2016 ở chợ Giáng sinh Đức, một chiếc xe tải đã lao thẳng vào đám đông ở trung tâm Berlin khiến 12 người chết và gần 50 người bị thương. Kẻ thực hiện vụ tấn công được xác định là một nam thanh niên 24 tuổi người Tunisia tên là Anis Amri. Tên này sau đó bị bắn chết bởi một cảnh sát người Italy ở Milan.

Tuần trước, 6 kẻ tình nghi đã bị bắt ở Pháp do có liên quan tới một kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào một khu chợ Giáng sinh.

Sau vụ tấn công hôm 31/10 vừa qua ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu bộ An ninh Nội địa “gia tăng” tốc độ “chương trình rà soát an ninh cường độ cao” đã được triển khai.

