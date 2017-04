IS rơi vào thảm cảnh sau khi bị Mỹ ném ‘Mẹ của các loại bom’

Loại bom MOAB mà quân đội Mỹ sử dụng để tiêu diệt IS có chiều dài 9,7m, đường kích 102,9cm, nặng khoảng 10,3 tấn. Đây được coi là quả bom thông minh bởi nó mang trên mình một hệ thống dẫn đường GPS tân tiến bằng vệ tinh. Do được dẫn đường, nó có thể đổi hướng đi và tìm chính xác đến mục tiêu. Quả bom này được thiết kế để phát nổ khi cách mặt đất khoảng 1-3 mét, tạo ra sức sát thương cao hơn so với quá trình nổ khi tiếp xúc mặt đất. Nó tạo ra một làn sóng tàn phá khủng khiếp và đốt cháy rụi mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét. Bom MOAB có thể san bằng những cánh rừng lớn, tiêu diệt lượng lớn quân địch, phá hủy các cấu trúc kiên cố và đánh sập những hang động. Nhìn chung, nó có tàn phá khủng khiếp, vì vậy MOAB được Mỹ lựa chọn để tấn công vào các hệ thống hang động nơi IS đang ẩn náu.