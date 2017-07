Jun Phạm xúc động rơi nước mắt khi gặp gỡ khán giả tại Hà Nội

Jun Phạm cho biết, buổi gặp gỡ khán giả tại Hà Nội lần này cũng là dịp để anh gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ Thủ đô đã dành tình cảm cho mình suốt thời gian qua.

Có mặt tại buổi gặp gỡ từ khá sớm, FC của Jun Phạm không giấu được sự vui mừng, háo hức, mong được gặp mặt thần tượng ngoài đời. Những câu hỏi từ dễ đến khó do các fan đặt ra lần lượt được giọng ca Nobody like you giải đáp.

Khán giả tại Hà Nội trong buổi gặp gỡ diễn viên phim Cô gái đến từ hôm qua.

Trong buổi giao lưu lần này, fan được biết thêm nhiều bí mật về Jun như: Hôn Thanh Duy, anh bắt Thanh Duy phải xịt nước hoa cẩn thận, hay quá trình giả nhân vật Đông Nhi trong chương trình Gương mặt thân quen. Theo yêu cầu của fan, Jun Phạm đã cover lại điệu nhảy Kiyomi. Biểu cảm siêu đáng yêu của anh chàng khiến fan "tan chảy".

Bằng sự hóm hỉnh và duyên dáng của mình, Jun Phạm nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa anh và người hâm mộ. Đây còn là cơ hội để anh trải lòng nhiều điều thú vị cùng các khán giả Thủ Đô, những người đã âm thầm ủng hộ anh suốt thời gian qua.

Giải đáp hàng loạt câu hỏi liên quan đến cuộc thi Gương mặt thân quen, Jun cho biết, mặc dù có buồn nhưng đối với anh, được cống hiến cho nghiệp diễn, đem tiếng cười cho khán giả là mục đích chính khi tham gia cuộc thi.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Jun Phạm đã thể hiện các ca khúc: Thương em hơn chính anh, Ánh sáng đời tôi, Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Ngoài ra, anh cũng bật mí với fan dự định sắp tới của mình. Sau bộ phim Cô gái đến từ hôm qua, Jun đã nhận lời tham gia diễn xuất thêm 2 phim điện ảnh mới. Cả hai đều là vai chính và sẽ bấm máy vào thời gian tới.

Cũng giống như tại Đà Nẵng, các fan Hà Nội đã âm thầm tổ chức sinh nhật sớm cho anh. Ngay khoảnh khắc đó, Jun không giấu được xúc động, rơi nước mắt trước những món quà ý nghĩa và lời chúc mà fan dành tặng mình.

Một số hình ảnh đẹp tại cuộc gặp gỡ của Jun và fan tại Hà Nội:

Lạc Thành