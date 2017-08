Nội dung vụ án Giữa năm 2004, Nguyễn Đăng Thành vào TP.HCM trọ học gần nhà một vị Giáo sư - Tiến sĩ khoa học. Sau đó, gã đem lòng yêu thương đơn phương con gái của vị Giáo sư. Đầu tháng 12/2010, nghi ngờ chị H.A. có tình cảm với người khác, Thành ghen tuông, liên tục gọi điện thoại đe dọa, quấy rầy nạn nhân. Khoảng 10h ngày 27/2/2011, Thành giấu dao đến nhà chị A. thì thấy chị đang đứng nói chuyện với một người bạn trước cổng nhà. Chờ cho người bạn của chị A. ra về, Thành lao đến rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát đến tử vong rồi bỏ trốn. Ngày 28/2/ 2011, Thành bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đến ngày 10/11/2011, viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương – Phân viện phía Nam (bộ Y tế) đã có kết luận, Thành bị trầm cảm nặng, có dấu hiệu của chứng loạn thần. Cơ quan điều tra trưng cầu giám định về tâm thần với Thành. Sau đó, Thành được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Ngày 5/12/2011, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can, đưa Thành đến bệnh viện tâm thần Trung ương 2 áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Ngày 15/4/2016, viện Pháp y tâm thần Trung ương thông báo tình trạng tâm thần của Thành đã ổn định, không cần thiết tiếp tục điều trị bắt buộc. Ngày 22/6/2016, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can Nguyễn Đăng Thành về tội Giết người.