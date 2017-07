Kế hoạch điều tiết nước hồ chứa thủy điện Bản Vẽ và Khe Bố

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch điều tiết nước hồ Bản Vẽ và hồ Khe Bố đến tháng 8/2017 và rà soát hiện trạng vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Cả, bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thống nhất với phương án kiến nghị của UBND tỉnh Nghệ An với mức lưu lượng và thời gian xả của hồ Khe Bố trong khoảng thời gian từ 01/7 - 19/7/2017.



Riêng đối với hồ Bản Vẽ, Bộ đề nghị điều chỉnh chế độ vận hành trong khoảng thời gian nêu trên như sau: hàng ngày, hồ Bản Vẽ vận hành xả nước đảm bảo lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn 100m3/s.



Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 20/7 - 15/8/2017 là thời gian mùa lũ, do đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Nghệ An căn cứ vào nhu cầu dùng nước thực tế ở hạ du, làm việc cụ thể với các đơn vị quản lý, vận hành các hồ Bản Vẽ và Khe Bố để đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với năng lực điều tiết nước của các hồ chứa, đồng thời phải bảo đảm yêu cầu giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả.

Theo monre.gov.vn