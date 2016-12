Kẻ sát nhân treo cổ tự vẫn tại nhà tạm giữ công an huyện

Hình minh họa.

Tối 28/12, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối tượng Nguyễn Quốc Toản (36 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) bị tạm giữ về hành vi “Giết người” đã tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Qua điều tra được biết, Toản có quan hệ tình cảm với chị N.T.K.O. (26 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò). Tuy nhiên gần đây, giữa Toản và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, chị O. đề nghị chia tay. Vì vậy, Toản nảy sinh ý định sẽ sát hại bạn gái rồi tự vẫn.

Ngày 18/12, Toản hẹn chị O. đến một quán nước tại xã Vĩnh Thạnh (huyện Lấp Vò) nói chuyện, dẫn đến cự cãi. Tại đây, Toản rút dao mang sẵn đâm chị O. gây thương tích, phải nhập việc cấp cứu.

Qua điều tra, Công an huyện Lấp Vò đã tạm giữ Toản để điều tra về hành vi nêu trên. Đến chiều 21/12, Toản được phát hiện tự vẫn khi đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ của Công an huyện Lấp Vò.

Qua công tác khám nghiệm, Toản đã sử dụng quần dài làm dây treo cổ tự vẫn. Theo Đại tá Trang, việc điều tra, tạm giữ Nguyễn Quốc Toản được Công an huyện Lấp Vò thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Thanh Lâm