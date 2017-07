Kẻ trốn nã cuối cùng trong vụ sát hại ông trùm Huy ‘răm bô' sa lưới

Trong trí nhớ của nhiều người dân huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), vụ hỗn chiến giữa nhóm côn đồ do Đỗ Hữu Quỳnh (tức Quỳnh “hen”, SN 1980, trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Chu Văn Huy (tức Huy “răm bô”, SN 1980, trú tại xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu, xảy ra vào cuối năm 2012 vẫn khiến họ cảm thấy kinh hoàng.

Huy “răm bô” vốn là người huyện Yên Mỹ nhưng lập nghiệp ở Hà Nội và cũng là một đối tượng có “số má” trong hoạt động bảo kê ở một số chợ đầu mối. Dưới trướng của Huy cũng có nhiều đối tượng bất hảo.

Địa bàn hoạt động chính ở Hà Nội, tuy nhiên Huy cũng muốn “về quê” để gây dựng ảnh hưởng. Lẽ dĩ nhiên, “đất có thổ công, sông có hà bá”, nhóm của Quỳnh đâu chịu nhường “miếng bánh” ngon cho kẻ khác. Đã nhiều lần Quỳnh chỉ đạo đàn em đi xử lý Huy nhưng chưa có cơ hội.

Công an lấy lời khai một trong những đối tượng gây ra vụ án mạng.

Vào tối ngày 16/12/2012, Huy cùng với nhiều đàn em của mình đến hội chợ thương mại ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ chơi. Tại đây, nhóm của Huy đã xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm của Đỗ Tuấn Đạt (tức Nghếch), là đàn em của Quỳnh. Sau đó, Đạt liền chạy ra cổng thông báo cho Quỳnh vừa bị nhóm của Huy “răm bô” đánh.

Nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng để trả thù cũng như đánh dằn mặt Huy, Quỳnh liền tập hợp nhiều đàn em và chuẩn bị nhiều loại hung khí tìm đánh nhóm của Huy. Khi bắt gặp nhóm Huy ở cổng hội chợ, nhóm của Quỳnh liền xông vào dùng hung khí tấn công khiến Huy gục ngã, một số đàn em đi theo bị thương. Huy được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

Nhóm đàn em của Huy kéo đến bệnh viện ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Công an Hưng Yên đã phối hợp với cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) cùng Công an Hà Nội tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi, đồng thời ổn định được tình hình. Công an sau đó bắt được Quỳnh “hen” và một số đối tượng khác, tuy nhiên một số đối tượng còn lại nhanh chân bỏ trốn.

Ngay sau đó, Công an Hưng Yên đã phát lệnh truy nã các đối tượng: Đỗ Duy Thịnh (SN 1988), Đỗ Tuấn Đạt (SN 1993 ), Đỗ Tuấn Anh (SN 1990, là 3 anh em, cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ); Dương Anh Uy và Lê Phi Hùng (cùng SN 1988, trú tại huyện Yên Mỹ)...

Thời gian đầu, các cán bộ phòng 4 cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã tích cực lần theo dấu vết của nhóm đối tượng. Đầu năm 2013, lực lương truy bắt nắm được thông tin các đối tượng đang ở Quảng Ninh, tuy nhiên chưa xác định được chính xác nơi ẩn náu.

Nhóm đối tượng gây ra cái chết cho Huy đã phải trả giá.

Qua phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, dán lệnh truy nã tại các điểm công cộng và tiếp tục rà soát, trinh sát đã phát hiện các đối tượng nghi vấn có mặt tại Quảng Ninh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau khi đã xác định được chính xác nơi ẩn náu các đối tượng, hàng chục cán bộ chiến sĩ của cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP.Uông Bí đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng cuối cùng trong vụ án là Nguyễn Văn Quân vẫn biệt tăm.

Theo tìm hiểu, Quân là kẻ được Quỳnh tin tưởng và thường được giao làm những công việc quan trọng. Khi Quỳnh bị công an bắt, nhóm đàn em của Huy đã tìm đến nhà Quân để “xử”, nhưng đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Trả giá Tháng 8/2014, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên án tù chung thân đối với Quỳnh “hen” và tổng cộng 182 năm tù cho 13 đồng phạm khác. Đến nay, sau khi Quân bị bắt, đối tượng cuối cùng trong vụ án cũng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Hưng Yên để đơn vị này thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Khi bị phát lệnh truy nã, Quân càng ẩn mình kỹ hơn. Từ Hưng Yên, đối tượng lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành, làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống và lẩn trốn.

Ở những nơi lẩn trốn, Quân tạo cho mình một vỏ bọc khác và ít khi tiếp xúc với người lạ. Sau đó, thấy nguy cơ bại lộ nên đối tượng đã trốn sang Lào.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện Quân đang lẩn trốn ở "đất nước Triệu voi" trong vai người làm thuê, làm mướn.

Vào đầu tháng 7/2017, sau một thời gian xác minh, lần theo dấu vết của đối tượng, các trinh sát phòng 5 (Cục Cảnh sát truy nã tội phạm) đã tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Quân sau gần 5 năm “mất tích”.

