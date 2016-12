15h chiều nay, 26/12, tại trụ sở Công an tỉnh Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái chủ trì họp báo công bố kết luận điều tra vụ Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 18/8/2016, Công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo qua điện thoại di động của chị Ngô Thị Bích Liên, Trưởng phòng quản trị Văn phòng Tỉnh ủy về việc đồng chí Ngô Ngọc T., Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái bị bắn tại phòng làm việc ở trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái (thuộc tổ 23, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Ngoài ra, còn phát hiện Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái nằm gục tại phòng làm việc của đồng chí Ngô Ngọc T.

Trong khi đang cấp cứu đồng chí Ngô Ngọc T. và Đỗ Cường Minh, lực lượng công an ở hiện trường nhận được tin báo đồng chí Phạm Duy C., Bí thư Tỉnh uỷ cũng bị bắn tại phòng làm việc của đồng chí C. ở trụ sở văn phòng Tỉnh uỷ Yên Bái (thuộc tổ 23, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Công an tỉnh Yên Bái họp báo thông tin kết quả điều tra vụ án.

Khám nghiệm hiện trường Công an xác định hiện trường vụ án không bị xáo trộn, phòng làm việc của cả ông T. và ông C. không bị lục soát.

Theo Trung tá Phạm Anh Sơn - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái: Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn tại phòng ông C.; 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn trong phòng ông T. và 1 khẩu súng K59 tại phòng ông T., khẩu súng này đã hết đạn.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể ông C. có 4 vết đạn, ông T. có 3 vết đạn, ông Minh có 1 vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái.

Theo cơ quan điều tra, động cơ gây án của Đỗ Cường Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định nguyên nhân gây án là do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sáp nhập Chi cục lâm nghiệp vào Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy C. và ông Ngô Ngọc T..

Do ông Minh được xác định là thủ phạm gây án đến lúc này đã chết nên cơ quan công an không lấy được lời khai.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Căn cứ khoản 7, Điều 107 và khoản 2, Điều 164 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái kết ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo quy định của pháp luật. Lý do đình chỉ: Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là Đỗ Cường Minh đã chết.

Nhóm PV