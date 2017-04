Kết luận điều tra vụ Liên kết Việt: Đại tá dởm lừa hàng trăm tỷ

Cơ quan CSĐT bộ Công an đã kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 7 bị can là lãnh đạo, nhân viên công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Liên kết Việt) gồm: Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú – Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Thủy – Phó Tổng giám đốc và nhóm Trịnh Xuân Sáng, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung - đều là thành viên phát triển thị trường.

Theo kết luận điều tra, công ty Liên kết Việt đã cùng công ty CP Tập đoàn thiết bị y tế BQP (gọi tắt là công ty BQP) mạo danh bộ Quốc phòng để lấy danh tiếng, lừa đảo người tham gia vào hệ thống của mình nhằm thu lời bất chính.

Đại tá dởm Lê Xuân Giang tại một hội thảo.

Việc các đối tượng đặt tên công ty là BQP để khách hàng nhầm tưởng rằng đây là tên viết tắt của chữ bộ Quốc phòng. Hai công ty này liên kết với các đơn vị của bộ Quốc phòng. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Công ty BQP do chính Lê Xuân Giang lập ra, buôn bán một số sản phẩm gồm máy vật lý trị liệu, máy khử độc ozone G13 có dán mác các đơn vị thuộc bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cả 2 sản phẩm này đều không liên quan đến các đơn vị thuộc bộ Quốc phòng. Chiêu này đều do Giang và đồng phạm mạo danh để lừa đảo.

Theo đó, cơ quan CSĐT bộ Công an và công an 49 tỉnh, thành phố đã ghi lời khai của hơn 9.000 khách hàng của công ty Liên kết Việt. Đa phần họ đều cho rằng mình bị mắc bẫy lừa do cách phô trương quá hoành tráng của công ty này, thủ đoạn vô cùng tinh vi, bài bản.

Qua những lần dự hội nghị khách hàng, các nạn nhân đều tin rằng công ty Liên kết Việt và công ty BQP là các doanh nghiệp trực thuộc bộ Quốc phòng và Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT của công ty là đại tá quân đội. Cho đến khi biết mình bị lừa, nhiều người đã cảm thấy “sốc” vì đóng quá nhiều tiền vào công ty “ma” do Giang lập ra.

Công ty của Giang còn giả được nhận bằng khen của Thủ tướng với mục đích lừa đảo.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền hơn 2.091 tỷ đồng.

Với số tiền thu được, Giang đã chi hơn 1.113 tỷ đồng cho các nhà phân phối sản phẩm và cho hoạt động của công ty. Số tiền còn lại hơn 978 tỷ đồng là do các bị can sử dụng mục đích cá nhân.

C.Công