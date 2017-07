Kết quả xổ số Vietlott Mega ngày 14/7: Jackpot 89,5 tỷ lại vô chủ

Kết quả quay số mở thưởng (QSMT) xổ số Vietlott Mega 6/45 của công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), kỳ QSMT thứ 154 chiều tối ngày 14/7 cho thấy, dãy số đem lại may mắn cho người chơi lần lượt là 02-13-19-24-25-33.

Đối chiếu với số vé bán ra trước đó của Vietlott, ghi nhận không có người trúng giải đặc biệt (jackpot) trị giá 89.529.309.000 đồng (hơn 89,5 tỷ đồng - PV). Jackpot tiếp tục tích lũy may mắn sang kỳ sau.

Như vậy, so với trị giá giải thưởng ở kỳ QSMT trước (hơn 75,7 tỷ đồng), jackpot Mega của Vietlott đã tăng lên gần 14 tỷ đồng. Trị giá giải thưởng jackpot liên tục tăng cao khiến nhiều người chơi hi vọng, giải thưởng "khủng" này sẽ "nổ" may mắn tại kỳ sau với số tiền cao vọt.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/7 cho thấy, jackpot đã 89,5 tỷ đồng và chưa có chủ.

Thứ tự các cặp số của vé số trúng thưởng không cần phải đúng theo dãy số 02-13-19-24-25-33. Hiện, người chơi đã có thể đem vé số đến các đại lý và điểm bán vé để nhận tiền thưởng của các giải phụ.

Cũng theo kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 14/7, có hơn 90.000 giải phụ xác định trúng thưởng dành cho người chơi. Cụ thể, có 85.618 giải Ba trị giá 30.000 đồng/giải, 5.580 giải Nhì trị giá 300.000 đồng/giải và 117 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng/giải.

Thời hạn lĩnh thưởng tối đa của các giải trên là trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả QSMT.

Đ.Huệ