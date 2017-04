Khách hàng trúng 23 tỷ Vietlott nêu lý do chọn đeo mặt nạ nhận giải

Chiều 18/4, tại buổi lễ trao giải jackpot Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) thứ 113 diễn ra tại Hà Nội, khách hàng trúng giải jackpot Vietlott là ông Trần.M.Sơn đã trích 100 triệu đồng ủng hộ chương trình "Cặp lá yêu thương". Ông Sơn đã trao số tiền này cho đại diện chương trình là VTV24 và ngân hàng Chính sách xã hội dưới sự chứng kiến của các bộ, ngành và một số cơ quan báo chí.

Trước đó, ông Trần.M.Sơn đã mang vé số có bộ số trùng với kết quả jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 113 (mở thưởng ngày 9/4) đến chi nhánh Hải Phòng yêu cầu được trả thưởng. Sau khi kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé ông Trần.M.Sơn mang đến là hợp lệ với giá trị trúng thưởng 23.260.825.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật), được phát hành tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số 28 Đường Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Ông Trần.M.Sơn là cán bộ hưu trí tại Hà Nội vừa nhận giải thưởng jackpot trị giá hơn 23 tỷ đồng ngày 18/4.

Chia sẻ tại buổi lễ trao giải, ông Trần.M.Sơn cho biết, mình là cán bộ hưu trí đang sinh sống tại Hà Nội. Bản thân ông chỉ biết đến Vietlott sau khi thấy các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về việc có người đầu tiên trúng giải jackpot "khủng" trị giá 92 tỷ đồng ở Trà Vinh. Điều này khiến ông cũng có sự tò mò, ham muốn may mắn. Vì vậy, thỉnh thoảng khi đến ngày QSMT của Vietlott, ông cũng mua một vài tấm vé để hi vọng may mắn mỉm cười với mình, việc này cũng tạo thêm cho ông một chút niềm vui.

Khi được hỏi tại sao lại chọn đeo mặt nạ để nhận giải, ông Sơn cho biết, qua báo đài, ông được biết về cuộc sống của người trúng giải jackpot đầu tiên ở Trà Vinh đã bị đảo lộn sau khi thông tin bị lộ. Thậm chí, gia đình người trúng giải còn phải đóng cửa, chuyển sang ở tạm nơi khác để tránh bị làm phiền. Vì vậy, ông đã lựa chọn giấu tên, che mặt tại lễ nhận giải.

"Việc trúng giải jackpot là một cơ hội để thay đổi cuộc sống của bản thân tôi lẫn gia đình. Tuy nhiên, tôi chắc rằng những người trúng giải cũng sẽ có tâm trạng, suy nghĩ như mình, đều sẽ lựa chọn giấu thông tin để không bị xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng tới những người thân. Sau tôi, chắc rằng những người trúng thưởng sau này cũng thế", ông Trần.M.Sơn cho biết.

Ông Sơn cũng chia sẻ thêm: "Việc trúng jackpot là may mắn, cơ hội trúng là rất khó nhưng vẫn có. Cơ hội đến trước hay sau là do "số trời". Mọi người hoàn toàn có quyền hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình".

Ông Trần.M.Sơn trao tặng 100 triệu đồng từ thiện cho chương trình Cặp lá yêu thương.

Vietlott tổ chức trao giải jackpot cho ông Trần.M.Sơn với sự chứng kiến gồm: Đại diện vụ Tài chính Ngân hàng - bộ Tài chính; đại diện bộ VHTT&DL; đại diện bộ Công an; đại diện vụ Pháp chế bộ Tài Chính; đại diện Thanh tra bộ Tài chính; đại diện kiểm toán công ty TNHH Deloitte Việt Nam; VTV24; ngân hàng Chính sách xã hội; ngân hàng Bưu điện Liên Việt, NSUT Thanh Thanh Hiền; đại lý, điểm bán hàng phát hành vé trúng jackpot Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 113 và các phóng viên, báo đài: Người đưa tin, VTV, Zing, Dân Trí,…

Theo quy định, ông Trần.M.Sơn có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 2.325.082.550 đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Khoản thuế này được nộp vào ngân sách TP.Hà Nội theo quy định (nộp cho địa phương có điểm bán hàng phát hành vé trúng thưởng). Sau khi nộp thuế, ông Trần.M.Sơn được nhận số tiền 20.935.742.950 đồng qua hình thức chuyển khoản.

Đ.Huệ