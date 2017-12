Khách hàng trúng jackpot hơn 20 tỷ tiết lộ bí quyết may mắn

Buổi lễ trao giải cho nữ khách hàng may mắn tên N.T.N.Q. đến từ Đồng Nai vừa được diễn ra tại chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 4 Trần Hưng Đạo, phường 3, TP.Vũng Tàu) dưới sự chứng kiến của các khách mời đại diện đến từ phòng An ninh kinh tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (PA81), Deloitte Việt Nam, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu...

Nữ khách hàng may mắn vừa trúng hơn 20 tỷ đồng giải jackpot Mega 6/45 của Vietlott.

Trước đó, tối 15/11/2017, Vietlott đã thực hiện quy trình quay số mở thưởng (QSMT) thứ 207 sản phẩm Mega 6/45 dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ bộ Tài chính, bộ Công an và bộ VHTT&DL.

Dãy số đem lại may mắn cho kỳ QSMT 207 là 01 - 09 - 15 - 27 - 33 – 43. Ngay sau đó, Vietlott đã xác định một vé trúng giải jackpot trị giá 20.031.482.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định) được phát hành tại điểm bán hàng xổ số tự chọn Vietlott: Số 222 Tây Lạc-Ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai (Đại lý Ba Phúc Lộc). Vé số được phát hành lúc 16h44 ngày 15/11/2017.

Sau khi khách hàng may mắn đến làm thủ tục lĩnh thưởng, Vietlott xác định bà T.T.N.Q. (hộ khẩu thường trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) chính là chủ nhân của tờ vé số may mắn này.

Bà T.T.N.Q. cho biết, vé được mua trên đường đi làm về, khi bà ghé vào điểm bán hàng quen thuộc để chọn những con số mà mình tin tưởng. Chỉ sau đó vài tiếng đồng hồ, chiếc vé xổ số tự chọn này đã mang đến may mắn cho bà T.T.N.Q.

Nhận giải thưởng jackpot với trị giá hơn 20 tỷ đồng bà T.T.N.Q. cũng chia sẻ “bí quyết may mắn” của mình: “Hãy dám thử vận may biết đâu cơ hội may mắn sẽ đến!”.

Cũng trong buổi trao giải, bà T.T.N.Q. đã trích tặng một số tiền dành riêng cho hai quỹ từ thiện do đích thân bà chỉ định là Nhóm Bác Ái tình yêu và Ánh sáng tại Đồng Nai (30 triệu đồng) và Tịnh Xá Pháp Hải – TP.Vũng Tàu (30 triệu đồng).

Đại diện của hai quỹ từ thiện trên đã có mặt trong buổi trao giải để cùng chia vui với bà T.T.N.Q.

Khách hàng trúng jackpot Vietlott Mega 6/45 hơn 20 tỷ đồng chia sẻ sự may mắn với nhóm từ thiện Bác Ái.