Khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện xác chết đang phân hủy

Tối 16/7, phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự (PC54, Công an tỉnh Bình Dương) đang phối hợp cùng Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương thu thập dấu vết hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong phòng trọ.

Khoảng 18h cùng ngày, chủ của một dãy trọ trên đường ĐT 743B, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An đến thu tiền phòng thì phát hiện mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ phòng trọ của anh Mai Tiến D. (SN 1976, quê tỉnh Hà Nam).

Hiện trường phát hiện xác chết anh D..

Thấy cửa phòng anh D. khoá trái, chủ dãy trọ gọi cửa liên tục nhưng không nhận được sự phản hồi. Nghi có chuyện chẳng lành, người này liền bắc thang, trèo lên nhìn qua lỗ thông gió thì thấy anh D. chết trên gác.

Chủ trọ hoảng hốt truy hô nhiều người đến chứng kiến vụ việc và trình báo lực lượng chức năng. Công an địa phương đã có mặt phong toả hiện trường, đồng thời tiến hành phá cửa để vào bên trong.

Bên trong phòng, thi thể anh D. đang trong quá trình phân huỷ nặng. Đến hơn 21h cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phùng Sơn