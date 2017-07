Khán giả thế giới 'sốc' khi nghe tin ca sĩ nhóm Linkin Park tự tử

Trưa ngày 20/7, tức rạng sáng ngày 21/7 theo giờ Việt Nam, trang tin TMZ từ Mỹ đưa tin, nam ca sĩ Chester Bennington đã treo cổ tại nhà riêng ở thành phố Palos Verdes Estates, hạt Los Angeles, bang California.

Nam ca sĩ Chester Bennington.

Cảnh sát địa phương đã giám định thi thể của ca sĩ 41 tuổi và cho biết, nạn nhân được phát hiện tử vong vào khoảng 9h sáng ngày 20/7. Hiện tại, lý do nam ca sĩ tự tử vẫn chưa được làm rõ. Tuy vậy, theo các thông tin trước đây, Bennington đã nghiện rượu và ma túy nhiều năm liền.

Ngày 20/7 cũng là ngày sinh nhật của người bạn thân Chris Cornell. Chris Cornell - ca sĩ của ban nhạc Soundgarden cũng đã treo cổ tự vẫn vào tháng 5 vừa rồi. Nhiều người yêu nhạc thắc mắc về sự trùng hợp đáng sợ đến kỳ lạ của vụ việc.

Linkin Park là một trong những ban nhạc rock nổi tiếng nhất thế giới. Nhóm đã có những dấu ấn khó phai mờ như Faint, In the End, Crawling, Burn it down…

Bảng xếp hạng Billboard vinh danh Linkin Park ở vị trí thứ 19 trong danh sách những Nghệ sĩ xuất sắc nhất thập kỷ.

Tính đến nay, Linkin Park bán được hơn 70 triệu album trên toàn cầu và được hai giải thưởng Grammy.

Cái chết của nam ca sĩ Chester Bennington đã khiến người hâm mộ khắp nơi trên thế giới bàn hoàng, tiếc thương.

Hà Nhân (Theo TMZ)