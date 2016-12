Khánh Hòa: Bắt hung thủ sát hại bà lão chăn bò trong nghĩa trang

Theo thông tin ban đầu, Phan Thành Tâm có mâu thuẫn với bà Lê Thị T. (60 tuổi, trú cùng thôn) nên nảy sinh ý định giết người để trả thù. Sáng ngày 15/12, lợi dụng lúc bà T. đang chăn bò một mình ở khu vực nghĩa trang Hòn Một (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm), Tâm đã dùng dao sát hại bà T., sau đó dùng xăng đốt xác phi tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đọc lệnh bắt đối tượng.

Sau khi gây án, hung thủ tỏ ra rất ranh mãnh, cố tình xóa mọi dấu vết hòng thoát tội. Tuy nhiên, với quyết tâm phá bằng được vụ trọng án, trấn an dư luận, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Cam Lâm khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra vụ án.

Đến sáng 22/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với đối tượng Phan Thành Tâm (22 tuổi, trú thôn Phú Bình 1, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, vào chiều 15/12, người dân đi làm rẫy ở khu vực nghĩa trang Hòn Một, bất ngờ phát hiện thi thể bà Lê Thị T. bị chết cháy. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng lõa thể, trên người có nhiều vết cháy xém, đặc biệt trên cổ nạn nhân có 2 vết cắt rất sâu…

Theo người dân, nạn nhân bị giết, sau đó hung thủ đốt xác hòng phi tang chứng cứ, tuy nhiên trời đột nhiên đổ mưa nên thi thể bà T. không cháy hết, khiến vụ việc bị phát giác.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hưng