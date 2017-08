Khao khát sinh con, vợ chồng khuyết tật đánh cược cả mạng sống

Trong suốt câu chuyện kể về hành trình mang thai và sinh con, anh Lê Văn Năm (33 tuổi) và chị Trương Thị Hà (39 tuổi), quê Nông Cống, Thanh Hóa không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Họ càng hạnh phúc hơn khi dõi theo những bước chân lon ton của con chạy chơi cùng chúng bạn.

Nói hành trình của anh chị là hành trình gian nan và đầy nước mắt, bởi cả hai đều liệt nửa người. Họ đã đánh cược sinh mạng mình để đổi lấy tiếng khóc chào đời của cậu bé Lê Trương An Phúc cách đây gần 4 tháng.

Niềm hạnh phúc của anh Năm, chị Hà khi được làm bố, làm mẹ.

Kể lại hành trình mang thai của mình, chị Hà cho biết, chị bị liệt bẩm sinh còn anh Năm bị liệt do tai nạn ngã cây năm 19 tuổi. Số phận và hoàn cảnh đã đưa anh chị đến với nhau, thành vợ thành chồng. Nhưng suốt nhiều năm, họ chưa được làm bố, làm mẹ. Mỗi lần nghĩ tới điều ấy, chị Hà lại khóc và tủi cho số phận của mình.

Nhất là những khi nhìn thấy các gia đình khác có con cái bi bô, nói cười, niềm khao khát có được mụn con càng thôi thúc. Khi quyết định sinh con, họ vấp phải sự phản đối vì lo cho sức khỏe, lo đứa trẻ sinh ra không được lành lặn…

Nhưng bản năng làm cha mẹ trỗi dậy, anh Năm và chị Hà quyết tâm phải sinh được một đứa con thay vì đi xin con nuôi. Thế nhưng, số phận thêm một lần trớ trêu, lúc quyết định sinh con cũng là lúc hai vợ chồng đón tin chẳng lành, anh Năm không thể có con tự nhiên. Qua tìm hiểu, vợ chồng chị Hà đã tới bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để xin làm thủ tục thụ tinh trong ống nghiệm.

Tiếp nhận ca bệnh khá đặc biệt, Ths.BS Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc bệnh viện Nam học và Hiếm muộn, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản cho hay: “Đây là một ca bệnh rất khó vì người chồng không có tinh trùng, vợ liệt ngồi một chỗ. Một người bị liệt mang thai sẽ khó khăn gấp trăm vạn lần người bình thường. Tôi đã khuyên bệnh nhân không nên mang thai vì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cương quyết mong muốn được thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi đã bị lay động trước quyết tâm và câu nói của bệnh nhân”.

Lần đầu tiên chuyển phôi tươi bị thất bại nhưng vợ chồng chị Hà không hề bỏ cuộc. Trong lần thứ hai chuyển phôi, vợ chồng chị Hà đã thành công.

“Để bé Phúc An chào đời “mẹ tròn con vuông”, vợ chồng chúng tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Trong thời gian mang bầu, tôi phải nằm bất động trên giường không dám đi lại do sợ bị sảy thai”, chị Hà tâm sự.

Dù kiêng cữ rất kỹ nhưng bé Phúc An cũng chỉ ở trong bụng chị Hà tới tháng thứ tám. Chị vỡ ối và phải mổ thai cấp cứu.

“Trong thời gian mang thai, lúc nào tôi cũng trong tâm trạng lo lắng, 3 tháng đầu thì sợ sảy thai, 3 tháng cuối thì sợ sinh non. Chỉ khi nghe tiếng khóc của con tôi mới thở phào nhẹ nhõm và chính mình cũng khóc trong niềm hạnh phúc”, chị Hà nói.

Sau hơn 4 năm điều trị vô sinh, hiếm muộn, vợ chồng chị Hà và anh Năm đã chào đón thành viên mới. Bé trai Lê Trương Phúc An sinh ngày 1/5/2017, nặng 2,7kg.

Chia sẻ về hành trình đón bé Phúc An đến với thế giới này, anh Năm tâm sự: “Để có được bé Phúc An, chúng tôi đã phải vượt qua vô vàn khó khăn, thời gian đi lại phải tính tới hàng nghìn km. Riêng vợ tôi, cô ấy đã phải đánh cược cả tính mạng của mình để tôi được làm bố. Trong thời gian mang thai, do phải nằm quá nhiều nên vợ tôi bị xẹp phổi.

Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi nhưng nếu không có bác sĩ Hiền động viện ủng hộ và giúp đỡ hết mình, sẽ khó lòng có được kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay”.

Nguyễn Huệ