Khiếu nại đề thi tiếng Anh: Xong với bộ GD&ĐT chưa xong với thí sinh

Một thí sinh tại Hà Nội đã nhiều lần gửi đơn lên bộ GD&ĐT yêu cầu Bộ trả lời rõ ràng đáp án C trong câu số 3 mã đề 421, kỳ thi THPT Quốc gia 2017 vừa qua đúng hay sai, tuy nhiên cho tới nay em vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Một thí sinh khác tại Thái Nguyên cho rằng: “Thực ra theo phản xạ nhanh, học sinh sẽ chọn các câu có động từ, ngay lập tức nhìn vào B và D, động từ "occur" xuất hiện. Vì trong cấu trúc so sánh kép kiểu này, câu thường đi kèm với đảo ngữ động từ chính. Ít khi có ai sử dụng đảo ngữ với động từ "tobe". Tuy nhiên nếu bạn nào cẩn thận dò từ trên xuống, sẽ thấy đáp án C mặc dù nghe rất gợn nhưng hoàn toàn đúng. Và vì đã thấy C đúng nên D không quan trọng nữa, do đó cũng không cần đọc D. Khi soát lại thì theo quán tính chỉ nhìn lướt qua, không phát hiện ra cả 2 đáp án C và D đều đúng, chỉ là cách sử dụng động từ trong câu đảo ngữ khác nhau”.

Nhiều thí sinh chọn phương án C bị cho là sai đã cho rằng đáp án của Bộ không chính xác khiến thí sinh thiệt thòi. Không ít chuyên gia cũng cho rằng, đáp án C cũng đúng (vậy là câu số 3 mã đề 421 có 2 đáp án đúng) và Bộ nên lập Hội đồng thẩm định độc lập với tổ ra đề đánh giá một cách khách quan, đưa ra câu trả lời xác đáng nhất.

Trước thực tế này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Sái Công Hồng, Phó cục trưởng cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT. Chúng tôi xin đăng tải nguyên cuộc trao đổi:

PV: Thưa ông, có thông tin câu hỏi số 3, mã đề 421, môn tiếng Anh – Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có 2 đáp án C và D đúng, phải không?

Ông Sái Công Hồng: Không, chúng tôi trả lời rồi, không trả lời lại nữa, xong rồi!

PV: Thế như vậy chỉ có đáp án D đúng phải không ông?

Ông Sái Công Hồng: Đáp án của Bộ đúng (đáp án của Bộ là D - PV).

PV: Bộ có tổ chức một đoàn độc lập thẩm định lại đề không?

Ông Sái Công Hồng: Không có đoàn độc lập, mà Bộ đã cho tổ ra đề thẩm định lại và đúng, không có vấn đề gì cả.

PV: Có nghĩa là D đúng và C là sai?

Ông Sái Công Hồng: Đúng rồi.

PV: Trước việc có kiến nghị của học sinh, sao mình không tổ chức thẩm định lại?

Ông Sái Công Hồng: Cái này đã qua lâu rồi, chúng tôi không trả lời nữa.

"Tổ ra đề đã thẩm định lại và đúng", ông Hồng khẳng định như vậy. Nhưng qua ý kiến của nhiều thí sinh, của các chuyên gia dư luận thấy hoài nghi "cái sự đúng ấy". Mấy ai làm, xem lại mà tự phát hiện rồi công nhận mình sai đâu. Mong rằng, bộ GD&ĐT hãy tiếp thu ý kiến của dư luận, thành lập đoàn thẩm định độc lập xem xét lại một cách công tâm, khách quan trả lời rõ ràng cho thí sinh và phụ huynh cả nước.

Còn ông Sái Công Hồng, xin đừng trả lời một cách vô cảm như vậy. Vâng, kỳ thi đã xong, nhưng là xong với Bộ chứ với các thi sinh chọn phương án C vẫn chưa xong. Vẫn có thí sinh tiếp tục khiếu nại tại các Hội đồng thi. Bộ GD&ĐT vẫn chưa trả lời rõ ràng, chính xác và đầy đủ câu hỏi của các thí sinh, giáo viên và phụ huynh

Trước đó, nhiều thí sinh phản ánh tới báo Người Đưa Tin:

Tại câu số 3 mã đề 421, đáp án gây nhiều tranh cãi. Câu hỏi trắc nghiệm số 3 mã đề thi 421 môn tiếng Anh, đề bài yêu cầu điền vào chỗ trống:

The larger the area of forest is destroyed, ………………………………………..

A. the most frequent natural disasters are

B. the most frequently natural disasters occur

C. the more frequent are natural disasters

D. the more frequently natural disasters occur

Đáp án chính thức bộ GD&ĐT công bố thì D là đúng, tuy nhiên nhiều thí sinh,giáo viên, phụ huynh và chuyên gia khẳng định C cũng là đáp án đúng.

