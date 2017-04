Khởi tố 2 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết trên QL48

Ngày 6/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Quốc Trung (SN 1983), trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Quốc Dũng (SN 1992), trú tại phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh để phục vụ điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe Howo và xe khách làm 3 người tử vong.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 31/3, tại Km50+800 QL48, đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, xe khách mang BKS: 37B – 020.20, do tài xế Lê Khắc Cường (SN 1986), trú tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu điều khiển, chạy hướng TP.Vinh – huyện Quế Phong va chạm với xe Howo mang BKS: 37C – 041.18, do tài xế Trương Quốc Trung (SN 1983), trú tại xóm Đỗ, xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả, 3 nạn nhân gồm: Vi Thị H. (SN 1971), trú tại khối 4, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong; Vi Minh H. (SN 2016), trú tại xóm Hội 3, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu và Lô Thị M. (SN 1981), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu tử vong tại chỗ. Người bị thương là anh Vi Minh Quý (SN 1992), trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Tại hiện trường, chiếc xe khách và xe Howo đều nằm bên phải làn đường theo hướng di chuyển của mình.

Sau đó khoảng hơn 30 phút, cũng trên QL48, tại Km48+200, thuộc địa bàn xã Nghĩa Xuân, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 38C – 011.10, do tài xế Nguyễn Quốc Dũng, trú tại khối 10, phường Trung Lương, TP. Hà Tĩnh điều khiển đã đâm trực diện vào chiếc xe máy mang BKS: 37X6 – 6355. Hậu quả, 3 người trên xe máy gồm: Nguyễn Đức Q. (SN 1979), Nguyễn Văn T. (SN 1989) và Nguyễn Văn Ch. (SN 1984) bị tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với đội CSGT 1/48 (phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và các phòng nghiệp vụ chức năng kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đại diện chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên, thăm hỏi các gia đình nạn nhân. UBND huyện Quỳ Hợp, UBND tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình các nạn nhân gặp nạn đồng để lo hậu sự.

Xuân Chinh