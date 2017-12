Khởi tố “cẩu tặc” chém người truy đuổi, cướp xe tẩu thoát

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, khoảng 12h ngày 27/11, trên đường đi đám cưới về, anh Phan Văn Dương (40 tuổi), trú tại xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng đang câu trộm chó của một gia đình hàng xóm nên tri hô mọi người đuổi bắt. Phát hiện bị truy đuổi, các đối tượng bất ngờ rút kiếm từ trong người ra chém anh Dương, sau đó bỏ lại xe máy của mình, lấy xe máy của anh này để tẩu thoát. Rất may, do kịp thời né tránh nên anh Dương chỉ bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, 2 cẩu tặc để lại chiếc xe máy Sirius mang BKS: 37P1 - 116.20 và một con chó chúng vừa trộm được. Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành xác định 2 nghi can gây ra vụ việc trên là Trương Văn Sỹ (SN 1996), trú tại xóm 3 và Nguyễn Công Hậu (SN 1998), trú tại xóm 5, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành nên tiến hành truy bắt.

Chiếc xe máy các đối tượng trộm chó bỏ lại hiện trường.

Biết không thể trốn thoát, sau nhiều ngày lẩn trốn, Trương Văn Sỹ đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại cơ quan điều tra, Sỹ khai nhận, ngày 27/11, Sỹ và Hậu đi xe gắn máy Sirius mang BKS: 37P1 - 116.20 đến địa bàn xã Vĩnh Thành câu trộm chó. Khi bị anh Phan Văn Dương bắt gặp, Hậu liền lao vào tấn công anh Dương, còn Sỹ rút kiếm ra chém anh này bị thương. Thấy nhóm đối tượng rất mang động, anh Dương đã bỏ chạy, để lại chiếc xe máy của mình. Sau đó, Sỹ và Hậu đã lấy xe của anh Dương tẩu thoát, bỏ lại phương tiện của mình.

Hiện, đối tượng Nguyễn Công Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đang tiếp tục truy bắt. Hậu từng có nhiều tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích... Tuy nhiên, tại các thời điểm phạm tội, Hậu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính.