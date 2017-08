Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Đào Đình Đại- Trưởng Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cho biết: "Ngày 27/8, Công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1984) về hành vi dâm ô trẻ em. Vì vụ việc có tính chất phức tạp nên phía Công an huyện đang lên phương án thực hiện các biện pháp ngăn chặn".

Theo đó, vào khoảng 17h30' ngày 23/8, anh T.Đ.T. (SN 1984), trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, bắt quả tang đối tượng Quang có hành vi dâm ô con gái mình tại phòng tắm tầng 1 của gia đình. Ngay khi phát hiện sự việc, anh T. đã lập tức thông báo tới cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa.

Tại cơ quan điều tra, Quang đã thừa nhận hành vi thú tính của mình đối với cháu T.T.H. (SN 2008), con gái a T..

Được biết, đối tượng Quang là người cùng địa phương với anh T.. Bản thân Quang cũng đã có gia đình riêng và một con nhỏ, chưa từng có tiền án tiền sự.

Đình Quế