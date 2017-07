Khởi tố đối tượng dùng dao đâm bảo vệ bệnh viện Sản – Nhi tử vong

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thái (SN 1976), trú tại xóm 3, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi giết người .

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 30/6, tại sân trước bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, Nguyễn Ngọc Thái đã dùng dao đâm vào người ông Lô Minh H. (SN 1958), trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, là bảo vệ tại đây.

Đối tượng Thái sau khi gây án.

Mặc dù ông H. đã bỏ chạy nhưng Thái vẫn tiếp tục truy sát, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ bệnh viện lao vào khống chế đối tượng. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào phòng phẫu thuật của bệnh viện. Mặc dù được các bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, ông H. đã tử vong vào trưa 1/7.

Nhận được thông tin, Công an TP.Vinh đã có mặt, đưa đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại đây, bước đầu Thái đã thừa nhận hành vi của mình.

Được biết, Thái có con đang điều trị tại khoa Cấp cứu bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. Trong thời gian thăm nom, Thái có dấu hiệu sử dụng ma túy. Nhiều lần bảo vệ và các y tá phát hiện kim tiêm trong nhà vệ sinh.

Do chưa bắt được tận tay nên bảo vệ chỉ nhắc nhở và yêu cầu Thái không được tái diễn. Tức giận về việc này, Thái đã thủ con dao (loại gọt hoa quả) chờ ông H. đi ra cổng ăn sáng thì lao đến gây án.

Anh Ngọc