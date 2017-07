Khởi tố đối tượng nửa đêm lẻn vào nhà, sát hại mẹ bạn gái

Ngày 18/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Châu Thanh Long (24 tuổi, ngụ xã Bình Hoà Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Châu Thanh Long tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị N. (54 tuổi, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Theo cơ quan điều tra, Long có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với con gái của bà N.. Tuy nhiên sau đó, Long và bạn gái xảy ra mâu thuẫn nên con gái bà N. đến Đồng Tháp làm thuê.

Ngày 6/7, Long hẹn bạn gái gặp mặt tại nhà của mẹ ruột ở xã Thành Đông để nói chuyện. Tại đây, Long cố níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Bà N. cũng khuyên Long quay về.

Long cho rằng, bà N. đã ngăn cản chuyện tình cảm nên đi mua dao Thái Lan, nhằm mục đích sát hại nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến rạng sáng 7/7, Long lẻn vào nhà bà N. chờ cơ hội ra tay. Lợi dụng lúc bà N. đi vệ sinh, Long đã ra tay sát hại. Gây án xong, Long bỏ trốn đi TP.HCM rồi qua Campuchia.

Qua công tác vận động, ngày 15/7, Long đến Công an xã Bình Hoà Nam đầu thú và thừa nhận hành vi giết người.

Ngay sau khi đầu thú, Long được công an di lý từ Long An về Vĩnh Long phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm