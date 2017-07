Khởi tố đối tượng quỵt tiền nợ, đâm bạn bị thương

Cuối chiều 26/7, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, ngụ huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, Dũng và anh Nguyễn Văn Tr. (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) là bạn bè với nhau. Đến ngày 18/6, anh Tr. cho Dũng mượn số tiền 1,4 triệu đồng.

Đến 22h ngày 20/6, anh Tr. đến phòng trọ của Dũng (tại ấp 1, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để đòi nợ nhưng Dũng không trả.

Lúc này, anh Tr. dùng tay đấm vào mặt Dũng. Tức giận khi bị bạn đánh, Dũng lấy 1 con dao bấm từ trong túi quần ra đâm anh Tr. nhiều nhát. Chưa dừng lại, Dũng đè anh Tr. xuống, đồng thời dí dao vào cổ nạn nhân đe dọa.

Thấy vậy anh Nguyễn Bá Ngọc và chị Cao Thị Xuân ở gần đó chạy đến can ngăn, Dũng mới bỏ đi. Sau đó, anh Tr. được đưa đi cấp cứu.

Ngày 22/6, trung tâm Pháp y thuộc sở Y tế Đồng Nai kết luận tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Tr. là 41%. Anh Tr. đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom và Dũng bị mời lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Dũng đã khai nhận toàn bộ sự việc.

