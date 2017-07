Khởi tố đối tượng sát hại cô giáo vì bị từ chối yêu

Đến nhà cô Ch. ngỏ lời yêu và xin cưới nhưng bị từ chối, Sơn đã dùng dao sát hại nạn nhân, bình tĩnh về nhà tắm gội, rồi đến công an đầu thú. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can.