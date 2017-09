Khởi tố Kế toán trưởng Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởn, kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Lê Đình Mậu.

Ngoài ông Mậu, Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với: ông Vũ Hồng Chương, nguyên Trưởng ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam; ông Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Bước đầu, cơ quan công an xác định, cả 4 bị can trên có liên quan đến những sai phạm về tài chính trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ.

C.Công