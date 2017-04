Khởi tố nam sinh lớp 9 đánh bạn tử vong tại trường học

Ngày 7/4, Đại tá Thái Khắc Thống, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức C. (SN 2001), học sinh lớp 9, trường THCS Lý Tự Trọng, huyện Đô Lương về tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng.

Trường THCS Lý Tự Trọng, nơi nam sinh Trần Đức C. đánh bạn tử vong.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đưa, khoảng 13h20 ngày 28/3, em Nguyễn Xuân H. và Trần Đức C. (cùng học lớp 9, trường THCS Lý Tự Trọng) chơi đùa với nhau tại sân trường. Trong lúc chơi, em C. dùng tay đánh trúng vùng má, cổ khiến H. ngã xuống đất, bất tỉnh. Thấy vậy, C. cùng các bạn trong lớp lập tức gọi bảo vệ nhà trường, nhờ hỗ trợ đưa H. đến trạm Y tế xã để cấp cứu. Tuy nhiên, H. đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đô Lương nhanh chóng có mặt, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành thu thập hồ sơ, chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ điều tra.

Được biết, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đô Lương đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ việc gửi lên sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An.

Xuân Chinh