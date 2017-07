Khởi tố nhiều đối tượng làm bằng tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe giả

Ngày 21/7, cơ quan An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Bùi Văn Hùng (SN 1977), Phạm Ngọc Thịnh (SN 1991), Bùi Châu Ngọc (SN 1945), Võ Thúy An (SN 1980), Đoàn Vũ Thị Hoa (SN 1975) và Đặng Thị Thanh Xuân (SN 1997) đều trú tại huyện Tân Thành về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong số các bị can, Hùng và Thịnh bị bắt giam, số còn lại được cho tại ngoại để điều tra.

Khởi tố các đối tượng giả con dấu (Ảnh minh họa)

Trước đó, chiều 4/7, PA92, phòng Cảnh sát hình sự (PC45) và Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vào kiểm tra nhà của Võ Thúy An (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) và phát hiện An đang bán giấy khám sức khỏe cho Đ.T.C. với giá 120.000 đồng/giấy. Cơ quan chức năng đã thu giữ 1 giấy khám sức khỏe, 1 cuốn sổ ghi thông tin các trường hợp đặt làm bằng tốt nghiệp THPT.

Tại nhà ông Bùi Châu Ngọc (chung địa phương với An), lực lượng chức năng cũng phát hiện ông Ngọc đang bán giấy khám sức khỏe cho 2 người với giá 100.000 đồng/giấy.

Qua khám xét nhà ông Ngọc, cơ quan chức năng thu giữ thêm 4 bằng tốt nghiệp THPT và nhiều loại giấy tờ giả khác.

Làm việc với cơ quan chức năng, An khai mua giấy khám sức khỏe giả từ Đoàn Vũ Thúy Hoa và mua bằng tốt nghiệp THPT của Bùi Văn Hùng, rồi bán lại cho những người có nhu cầu.

Qua lời khai của An, công an tiến hành khám xét nhà của Hoa và phát hiện, thu giữ các mẫu giấy có chữ ký, con dấu đỏ của Giám đốc sở GD&ĐT nhiều tỉnh, thành khác nhau, một số phôi bằng tốt nghiệp và chứng chỉ nghề, chứng chỉ ngoại ngữ nghi là giả.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xét nhà Hùng và thu giữ 1 con dấu giả của trung tâm Y tế huyện Tân Thành, 101 giấy khám sức khỏe đã ký, đóng dấu, nhưng chưa có ảnh và thông tin cá nhân của người khám.

Sau đó, tiếp tục từ lời khai của các đối tượng, công an khám xét nhà của Ngọc Thịnh cũng phát hiện 1 con dấu của trung tâm Y tế huyện Tân Thành và 2 bằng tốt nghiệp giả của một trường cao đẳng tại Bình Dương.

Qua giám định kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, con dấu trên bằng tốt nghiệp THPT, con dấu trên giấy khám sức khỏe khớp với mộc giả thu được ở nhà các đối tượng. Ngoài ra, công an còn xác định được thêm một số nghi phạm khác.

Vĩnh Thựu