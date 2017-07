Khởi tố nhóm đối tượng chuyên dùng 'chiêu trò' để đòi nợ thuê

Thông tin từ Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

5 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Nam (SN 1991, trú tại tổ 13, phường Phú Xá), Hoàng Quốc Quân (SN 1984), Nguyễn Cương Ánh (SN 1985), cùng trú tại tổ 3 phường Cam Giá, Nguyễn Khắc Quang (SN 1985, trú tổ 10 phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên) và Phí Đăng Nghiệp (SN 1995, trú tại xóm Phông Xá, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, Công an TP.Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của người dân phản ánh về việc bị một số đối tượng đòi nợ gây sức ép bằng các chiêu trò như ném các chất bẩn, tiểu tiện, vẽ bậy lên nhà… thậm chí đánh đập con nợ hoặc người thân của họ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng tinh thần quyết tâm đấu tranh chống tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP.Thái Nguyên đã phát hiện ổ nhóm đối tượng đòi nợ thuê này làm việc tại cửa hàng cầm đồ và cho vay nặng lãi có tên Nguyên Oanh (thuộc tổ 3 phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên). Cửa hàng cầm đồ này do Đỗ Văn Nguyên (SN 1975, trú tổ 3 phường Cam Giá, TP.Thái Nguyên) làm chủ.

Các đối tượng khi tham gia nhóm đòi nợ thuê sẽ được Đỗ Văn Nguyên nuôi ăn, ngủ tại cửa hàng cầm đồ, trả công trung bình 300.000 đồng/người/ngày. Mức lương này có thể lên 450.000 đồng/người/ngày nếu như nhóm đòi nợ được nhiều tiền.

Nhóm đối tượng cùng một số tang vật.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an TP.Thái Nguyên thông tin, việc triệt phá ổ nhóm chuyên đòi nợ thuê gặp rất nhiều khó khăn, vất vả và mất rất nhiều thời gian, bởi các thủ đoạn của các đối tượng vô cùng tinh vi, lập dị. Mỗi một đối tượng sẽ có vai trò và thực hiện những nhiệm vụ khác nhau trong nhóm.

Tính đến thời điểm hiện tại, ổ nhóm đòi nợ thuê này đã thực hiện 8 vụ trên địa bàn. Điều đặc biệt, chúng thường sử dụng cách thức “tấn công” khác nhau trong mỗi vụ để uy hiếp các con nợ.

Hiện, Công an TP.Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

PV