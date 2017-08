Ngày 9/8, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Cụt Thị Đào (SN 1989), Mong Thị Chiêu (SN 1986) và Ven Văn Hiệp (SN 1983), trú tại xã Chiêu Lưu, để phục vụ điều tra về hành vi mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em theo quy định tại Điều 120, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 23h ngày 6/8, anh Dương Thanh Sơn (SN 1986), tài xế của hãng taxi Lạc Hồng, chi nhánh tại huyện Kỳ Sơn, đang đỗ xe tại thị trấn Mường Xén. Lúc này, Đào và Chiêu tiến lại hỏi thuê xe, chở 2 bé gái đi cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau khi cho xe chạy được một lúc, phát hiện 2 người phụ nữ này có nhiều biểu hiện bất thường, khả nghi nên anh Sơn tìm cách thông báo cho Công an huyện Kỳ Sơn.

Khi chiếc taxi đang di chuyển trên QL7, đoạn qua địa phận xã Hữu Kiệm thì bị công an yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Đào và Chiêu không xuất trình được các giấy tờ tuỳ thân chứng minh 2 bé gái kia là con của mình nên bị công an mời về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, 2 "má mì" này khai nhận, chúng cùng với đối tượng Hiệp đang thực hiện hành vi đưa 2 bé gái trên bán sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Danh tính 2 bé gái - nạn nhân của bọn buôn bán người được xác định là Hùng Thị H. và Moong Thị X. đều SN 2008, trú tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn. Điều đáng nói, một trong 2 nạn nhân là cháu ruột của vợ chồng Hiệp và Chiêu.

