Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc (56 tuổi, trú tại xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên); Trần Thị Tiến (57 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên) cùng về hành vi cướp tài sản; Trần Kim Chung (57 tuổi, trú tại phường Tân Lập) và Vũ Thị Huyền (23 tuổi, trú tại phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên) cùng về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 18h, ngày 29/7, nhóm đối tượng trên cùng một số người dùng loa phóng thanh, trống và một số dụng cụ khác để luyện trống tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP.Thái Nguyên gây mất an ninh, trật tự tại nơi công cộng.

Công an phường và UBND phường Trưng Vương đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ một số vật chứng.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Trần Kim Chung và Vũ Thị Huyền đã khởi xướng, kích động các đối tượng khác vào trụ sở Công an phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên khống chế nữ cán bộ trực ban và cướp đi một số vật chứng (trống, loa) mà tổ công tác của UBND phường Trưng Vương tạm giữ để xử lý.

Sau khi nhận được thông báo của Công an phường Trưng Vương, Công an TP.Thái Nguyên đã vào cuộc điều tra. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ Công an TP.Thái Nguyên đã mời các đối tượng liên quan lên để làm việc. Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

X.N