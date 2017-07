Khởi tố ‘sát thủ’ áo đen cầm dao bầu xông vào nhà đâm chết người

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can để điều tra đối với Trần Đức Tuấn (SN 1985, trú tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) về tội Giết người.

Trước đó, vụ án xảy ra vào khoảng 13h30, ngày 15/7, khi ông Trần Công H. (SN 1959, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đang ngồi trong nhà thì bất ngờ bị một đối tượng mặc quần áo đen, đầu đội mũ lưỡi trai, xông vào nhà dùng dao tấn công khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, ông H. đã được người dân đưa đến bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Trần Đức Tuấn.

Đối tượng Trần Đức Tuấn.

Được biết, vào trưa ngày 15/7, giữa Tuấn và ông H. có xảy ra mâu thuẫn. Khi Tuấn đang lái xe ô tô về đến gần khu vực nhà ông H. thì tắc đường.

Thấy xe máy của ông H., Tuấn hạ kính ô tô xuống bảo ông H. dựng gọn xe lại dẫn đến cả hai bên to tiếng. Thấy vậy, mọi người vào can ngăn nên cả ông H. và Tuấn đều dừng lại, đi về nhà.

Tuy nhiên, còn bực tức trong người, Tuấn lấy trộm con dao bầu tại quán phở gần đó, rồi di chuyển về phía nhà ông H. Khi thấy ông H. đang ngồi uống nước, Tuấn đã rút dao tấn công khiến nạn nhân gục xuống. S

au đó, Tuấn vứt dao lại và bỏ trốn khỏi hiện trường rồi tiếp tục bắt xe lên tỉnh Lào Cai.

Sau khi xác định được đối tượng đang trốn tại TP.Lào Cai, đến 21h cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lào Cao bắt giữ Tuấn tại bến xe trung tâm.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

PV