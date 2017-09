Khởi tố "thầy bói" gây ra hàng chục phi vụ lừa đảo

Ngày 27/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Nguyễn Hải Triều – Trưởng Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Sợi (SN 1961, trú tại thôn Đồng Lạc, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Thầy bói" siêu lừa Bùi Thị Sợi

Đối tượng Sợi đã từng có 3 tiền án cùng với tội danh trên. Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, sau khi ra tù, Sợi quay trở về sinh sống tại quê nhà. Nhưng với bản tính lười làm, nghe ngóng tình hình một thời gian, Sợi loan tin mình được “ăn lộc thánh”.

Từ đó, Sợi thuê người xây cất điện thờ khá khang trang, đồng thời bỏ tiền thuê một số người đi loan tin khắp mọi nơi, dần dà lấy được lòng tin của không ít người mê muội. Thị còn chăm chỉ, chịu khó đi hầu bóng và lễ bái ở khắp đền chùa các tỉnh thành phía Bắc.

Lợi dụng lòng tin mù quáng của các "con nhang, đệ tử", Bùi Thị Sợi tự huyễn hoặc mình quen biết với rất nhiều quan chức từ Trung ương đến địa phương.

Tháng 5/2017, anh Nguyễn Quang T. (SN 1972, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) có con gái vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng, chuyên ngành kế toán cũng có một đôi lần đến xem bói ở nhà Sợi và đi lễ cùng thị. Nắm bắt được tâm lý nôn nóng, khát khao xin việc cho con của anh T., Sợi khẳng định chắc nịch sẽ xin được cho con gái anh này một chân kế toán tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình với chi phí 200 triệu đồng.

Anh T. đã đưa trước 30 triệu đồng cho thị, kèm hồ sơ, còn lại khi đi làm đưa nốt. Một tháng sau, không xin được việc, anh T. hỏi thì Sợi nói dối quanh co.

Không những thế, thị còn lừa tiếp anh T., nói đang có suất kế toán tại ngành công an, 2 tháng sau đi làm luôn nhưng chi phí phải là 500 triệu đồng. Cả tin, anh T. vét tiền nhà và đi vay mượn đưa tiếp cho Sợi 20 triệu đồng rồi bố con ở nhà chờ đợi phép màu xảy ra. Đến hẹn, anh T. hỏi thì Sợi lại khất lần. Dò hỏi hàng xóm xung quanh, ngỡ ngàng nhận ra bộ mặt thật của "thầy bói" chuyên đi lừa đảo, đang mang 3 tiền án trên mình, anh T. viết đơn gửi cơ quan công an.

Ngoài trường hợp của anh T., Công an huyện Hưng Hà cũng nhận được hàng chục đơn thư tố cáo, kêu cứu, đề nghị điều tra xác minh của các cá nhân là chủ các cửa hàng, đại lý chăn ga gối đệm trong tỉnh và một số tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương... tố cáo hành vi lừa đảo của "thầy bói" này.

Cụ thể, lợi dụng sự quen biết sau những lần đi lễ, Sợi hỏi mua chịu số lượng lớn các mặt hàng chăn, ga, gối, đệm... tại các cửa hàng này sau đó về bán lại cho người dân quanh vùng. Số tiền hàng trăm triệu đồng, Sợi bỏ túi tiêu xài cá nhân mà không chịu trả. Sau khi nhận ra chân tướng sự việc, các chủ nợ đồng loạt viết đơn gửi cơ quan công an, vạch trần bộ mặt thật của "thầy bói".

Sự việc đang được Công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra, làm rõ. Những ai là nạn nhân của Sợi liên hệ qua số máy: 0918975789 (điều tra viên Giang, Công an huyện Hưng Hà) để tiếp tục được giải quyết.

Minh Sơn