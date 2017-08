Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố tài công Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê tỉnh Long An) về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trong và Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê tỉnh Long An), người lái sà lan nhưng không có bằng lái, về hành vi vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường thuỷ gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiếc sà lan gây tai nạn và chiếc ghe gỗ trong vụ việc.

Làm việc với công an, ông Đỗ Phước Hải khai, ông làm thuê cho sà lan, không có bằng lái, tài công Huỳnh Tấn Kha mới có bằng lái. Tuy nhiên, vào đêm xảy ra vụ tai nạn, ông Kha bị đau bụng, đi vệ sinh nên nhờ ông Hải điều khiển.

Một trong những người bị khởi tố.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 2h ngày 30/7, chiếc sà lan mang số hiệu SG 7552 lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn (hướng từ Bình Dương về TP.HCM). Khi tới khu vực cảng An Sơn, xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, sà lan bất ngờ tông vào ghe chở cát của gia đình ông Lê Văn Th. (38 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang).

Ông Th. và con trai 16 tuổi được cứu sống, còn người vợ Nguyễn Thị Thuý E. (34 tuổi) và con gái Lê Thị Thanh B. (10 tuổi) tử vong. Sau gần 2 ngày, lực lượng chức năng mới tim thấy thi thể hai mẹ con.

Phùng Sơn