Không báo cáo cục Đăng kiểm về ASEAN-NCAP, TMV đúng hay sai?

Trong một vài ngày gần đây, nhiều luồng thông tin đã đề cập đến nghi vấn có liên quan đến các quảng cáo sai sự thật về các dòng xe mới của Toyota Việt Nam. Cụ thể, từ triển lãm Vietnam Motor Show 2017 vào đầu tháng 8, Toyota Việt Nam đã đề cập về chất lượng, an toàn trên các mẫu xe Toyota đều đạt tiêu chuẩn ASEAN-NCAP 4 sao trở lên.

Chứng chỉ ASEAN-NCAP thể hiện sự đánh giá về mức độ an toàn của xe ô tô được sản xuất và tiêu thụ trong khu vực ASEAN. (Ảnh minh họa)

Theo đó, ASEAN-NCAP là tên viết tắt tiếng anh của tổ chức ASEAN New Car Assessment Program. Đây là tổ chức phi chính phủ và hoạt động không lợi nhuận có trụ sở tại Malaysia. Mục đích của tổ chức này nhằm nâng cao các tiêu chuẩn về an toàn cho xe ô tô, tăng cường nhận thức của người tiêu dùng và khuyến khích phát triển các thị trường ô tô theo hướng ngày càng an toàn hơn trong khu vực ASEAN.