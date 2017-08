Theo đó, ngày 14/3, nữ sinh Nguyễn T.A. (SN 1999, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ để tự tử tại nhà và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hai ngày sau, T.A. tử vong.

Qua các tài liệu thu thập được, nữ sinh T.A. có những trục trặc trong quan hệ tình cảm với hai thanh niên tên Tr. và Th. (ở cùng xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Theo gia đình T.A., vào năm 2016, nữ sinh có quan hệ tình cảm với Tr.. Tuy nhiên, sau khi biết tin, gia đình không đồng ý vì em còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi thành niên vì khi đó T.A. mới đang học lớp 11.

Tuy nhiên, Tr. đã khiến T.A. mang thai. Ngay sau khi biết tin, Tr. chủ động cắt đứt quan hệ với nữ sinh và vào miền Nam. Gia đình T.A. đành ngậm đắng đưa T.A. đi giải quyết hậu quả.

Sau đó, T.A. và Tr. dù không gặp nhau nhưng vẫn liên hệ qua điện thoại. Tr. đã gửi gắm T.A. cho một người bạn của mình tên là Th. để bạn thay mình “chăm sóc” T.A. khi bản thân không có tại địa phương.

Nữ sinh T.A.

Vẫn theo gia đình T.A., qua nhiều ngày tháng quen biết, gần gũi, Th. đã dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép nữ sinh vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

T.A. chống cự thì Th. đe dọa sẽ nói hết quá khứ đau buồn của em cho mọi người biết nên T.A. đành nhắm mắt để cho Th. quan hệ.

Sau khi T.A. nhắn tin kể sự việc với Tr. thì bị Tr. sỉ nhục, chửi bới. Quá đau đớn, T.A. đã uống thuốc diệt cỏ để tìm đến cái chết.

Người nhà nữ sinh cho rằng, cái chết của T.A. do Tr. và Th. gián tiếp gây ra nên đã làm đơn trình báo sự việc, yêu cầu cơ quan công an khởi tố Tr. và Th..

Vừa qua dư luận xôn xao về việc vì sao cơ quan công an không khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người được cho là có liên quan đến cái chết của nữ sinh này.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an huyện Kiến Thụy cho biết, sau khi tiến hành điều tra, đánh giá chứng cứ thu thập được cho thấy, khi T.A. uống thuốc cỏ để tự tử không hề có bất cứ một sự ép buộc nào; những thông tin khác liên quan cũng không đủ căn cứ để buộc tội Tr. và Th..

Do đó, cơ quan Công an huyện Kiến Thụy kết luận không đủ cơ sở để tiến hành khởi tố 2 thanh niên này trước pháp luật.

“Ngay sau khi có kết luận, chúng tôi đã mời gia đình nữ sinh T.A. lên để làm việc, giải thích rõ sự việc của T.A. và gia đình đã hiểu”, vị đại diện này nói.

Hiện, Công an huyện Kiến Thụy đã có văn bản gửi Công an TP.Hải Phòng và bộ Công an báo cáo về sự việc.