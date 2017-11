Không giảm án cho kẻ giết rồi “ôm” xác vợ "hờ" ngủ 8 ngày

Ngày 30/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Lộc (SN 1978, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người.

Trước đó, Lộc bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án 19 năm tù về tội danh trên. Cho rằng bản án quá cao, Lộc sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Lộc thành khẩn khai báo, nhưng cho rằng mình bị hạn chế năng lực nhận thức nên xin giảm một phần hình phạt.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, hành vi của Lộc là nguy hiểm cho xã hội. Bản án cấp sơ thẩm tuyên phạt Lộc 19 năm tù là có cơ sở. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lộc không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nên không có căn cứ giảm án cho Lộc.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 19 năm tù đối với Lộc về tội Giết người.

Bị cáo Lộc không được giảm án.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2012, Lộc quen biết và sống chung như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Bé C. (SN 1974, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) tại nhà của Lộc tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian sống chung, Lộc và chị C. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau do chị C. thường đi nhậu với nhiều người đàn ông khác.

Sáng 1/12/2016, Lộc và chị C. tiếp tục cự cãi với nhau về việc chị C. đòi đi làm. Lộc hỏi đi làm với ai nhưng chị C. không chịu trả lời. Lộc ngăn cản không cho chị C. đi làm.

Lúc này, chị C. cầm 1 cây kéo và 1 cây dao nhằm tự vệ, không cho Lộc đến gần. Lộc năn nỉ chị C. một lúc thì C. bỏ dao và kéo xuống.

Đến khoảng 8h ngày 1/12/2016, Lộc nói đi mua đồ ăn về để y và chị C. cùng ăn. Thế nhưng, chị C. nói không ăn gì mà liên tục đòi đi làm. Do nghi ngờ chị C. có người đàn ông khác, Lộc nảy sinh ý định giết chị C..

Lộc dùng tay đẩy mạnh vào cổ chị C. làm nạn nhân ngã xuống đất, sát bờ mương cặp bên hông phải nhà của Lộc. Lúc này, chị C. kêu cứu và giãy giụa rồi rơi đầu xuống bờ mương. Lộc đã dìm nạn nhân xuống mương nước đến chết.

Đến chiều 9/12/2016, Lộc điện thoại nói cho chị ruột của y biết việc giết chị C.. Chị ruột Lộc làm xa không về được nên gọi điện cho mẹ ruột của mình biết. Khi mẹ ruột Lộc đến nhà, bà này phát hiện sự việc nên trình báo công an.