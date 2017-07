Kiểm tra mưa lũ, 2 cán bộ ngành giao thông tử nạn

Tối 17/7, ông Lương Thái Quý, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người bị tử nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Tổng cục đường bộ Nghệ An, cục Quản lý đường bộ 2 và sở Giao thông vận tải Nghệ An tiến hành đi kiểm tra, khắc phục tình hình sạt lở trên QL16, đoạn qua địa bàn huyện Quế Phong. Khi đến địa phận bản Na Chảo, xã Đồng Văn, chiếc xe ô tô (chưa rõ BKS) chở theo anh Phạm Văn Ch, cán bộ kỹ thuật của công ty Cổ phần Trung Tín và anh Thái Huy H. (SN 1987), cán bộ của ban Quản lý vốn sự nghiệp thuộc sở Giao thông vận tải Nghệ An mất liên lạc với đoàn.

Ảnh minh hoạ.

Sau thời gian tìm kiếm, mọi người tá hoả phát hiện chiếc xe trên bị lao xuống vực sâu, anh Ch. và anh H. đã tử vong trước đó.

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương và đoàn công tác đã huy động lực lượng đưa thi thể các nạn nhân lên. Theo nhận định ban đầu của những người có mặt tại hiện trường, khả năng chiếc xe đang lưu thông thì gặp đoạn đường trơn do mưa bão nên xảy ra sự cố rơi xuống vực sâu.

Được biết, công ty Cổ phần Trung Tín (Nghệ An), nơi anh Ch. đang làm việc là đơn vị chuyên thi công các công trình trong ngành giao thông vận tải.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Xuân Chinh