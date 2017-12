Ca nương Kiều Anh sinh năm 1994 trong gia đình có truyền thống hát ca trù ở Hà Nội. Cô bộc lộ năng khiếu ca hát từ sớm và trở thành ca nương, đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới từ nhỏ. Nữ ca sĩ từng gây chú ý tại Vietnam's Got Talent 2013 và The Voice 2015. Sau khi rời khỏi The Voice 2015, Kiều Anh bất ngờ kết hôn với Đặng Văn Quỳnh - cháu ngoại của cố P.GS Văn Như Cương.

Hiện tại, vợ chồng ca nương Kiều Anh đã có một cậu con trai nhỏ hơn 1 tháng tuổi, tên ở nhà là Soup, trông giống bố y đúc.

Ca nương Kiều Anh và con trai tên Soup giống bố như đúc.

Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, Kiều Anh cho biết: "Chưa có điều gì khiến tôi cảm thấy "vỡ mộng" vì hiện tại hai vợ chồng tôi đều sống thoải mái, không phải rập khuôn với nhịp điệu đi làm 8 tiếng rồi về nấu nướng, dọn dẹp. Từ khi có con thì bận rộn hơn, "Bé trộm vía ăn, ngủ rất tốt và thỉnh thoảng mới quấy khóc. Tôi dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con trai" - Kiều Anh chia sẻ.

Ca nương Kiều Anh và ông xã của mình.

"Ông xã tôi rất chu đáo trong việc chăm sóc vợ con và người thân. Anh cùng Kiều Anh chăm sóc cho con trai, anh ấy yêu con lắm. Chồng tôi là một người rất biết quan tâm đến người khác. Có lần, hai vợ chồng ăn ở ngoài hàng và tôi vô tình nói "Ôi sao cốc nước này lạnh thế!", anh ấy sẽ ngay lập tức nhờ nhân viên bỏ bớt đá hoặc đổi cho tôi cốc khác. Sự tỉ mỉ trong mọi hành động càng khiến tôi trân trọng anh ấy" - Kiều Anh tự hào kể về chồng của mình.