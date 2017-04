Lâm Đồng: 'Thôi miên' dụ mua thuốc chữa ung thư mắt giá 40 triệu

Chiêu lừa đảo tinh vi

Ngày 16/4, đại diện Công an TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, cơ quan này đang tiến hành truy tìm một nhóm đối tượng lừa đảo, bán thuốc chữa ung thư mắt rởm, với giá 40 triệu đồng xảy ra tại địa bàn phường 6 (TP. Đà Lạt). Nạn nhân của vụ việc này là cụ bà Bùi Thị Thu (76 tuổi, ngụ đường Hai Bà Trương, phường 6).

5 gói thuốc cụ Thu mua với số tiền là 40 triệu đồng

Thông tin với PV về kết quả điều tra, vị đại diện cho biết, vào chiều ngày 14/4, bà Nguyễn Thị Thu Lan (con gái cụ Thu) đến cơ quan công an trình báo về việc, mẹ của bà Lan là cụ Thu bị một nhóm đối tượng bán “thần dược” rởm với giá “cắt cổ”. Ngay sau đó, cơ quan công an đã cho mời cụ Thu lên làm việc.

Theo tường trình của cụ Thu, vào sáng ngày 14/4, cụ Thu đi chợ mua thức ăn cho gia đình thì bất ngờ chạm mặt 2 người phụ nữ trẻ tuổi. Hai người này xưng tên với cụ Thu là Hà và Hương. Người xưng tên là Hà giới thiệu là bác sĩ đa khoa của một bệnh viện lớn. Sau khi xưng tên xong, Hà nhìn vào mắt cụ Thu rồi “phán”: “Cháu thấy mắt cụ có vấn đề, không giống mắt của người bình thường. Với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ thì cháu chẩn đoán mắt cụ bị ung thư. Nếu không chữa sớm thì nguy cơ mù lòa là điều chắc chắn”.

Chưa dừng lại đó, nữ “bác sĩ đa khoa” này còn “chẩn đoán”: “Nhìn dáng đi của cụ cháu nghi ngờ cụ đang mắc phải bệnh xương khớp. Cụ mắc phải 2 “trọng bệnh” của người già, nếu không chữa thì cụ sẽ không sống thọ đâu”. Sau màn “chẩn đoán” bệnh, Hà liền đề nghị cụ Thu đến gặp một vị “giáo sư” đầu ngành về mắt và xương khớp để có “chẩn đoán” bệnh chính xác nhất. Nếu cụ Thu có nhu cầu mua thuốc để chữa thì mua từ vị “giáo sư” này luôn”.

Lúc này, người phụ nữ tên Hương mới mở lời: “Mẹ cháu cũng mắc bệnh như cụ. Vì lo cho sức khỏe nên mẹ cháu kêu đi cùng chị Hà để gặp vị “giáo sư” lấy thuốc. Đây là ân nhân của chúng ta đấy cụ”. Nghe Hương và Hà nói “bùi tai” và thấy lo cho sức khỏe của mình, sợ không sống lâu được với con cháu nên cụ Thu leo lên xe để cho Hà chở đi. Sau khi vòng vèo qua nhiều tuyến đường tại TP. Đà Lạt, Hà rẽ vào đường Phan Đình Phùng. Khi chạy tới một con hẻm thì có một người đàn ông đứng tuổi chạy cắt mặt. Ngay lập tức, Hà liền nói: “Vị “giáo sư” đại tài đây rồi cụ. Chúng ta may mắn mới được gặp “giáo sư” đấy”.

Sau khi xuống xe, Hà liền nhờ vả “giáo sư” khám mắt cho cụ Thu. Khám qua loa xong, vị “giáo sư” liền “phán” như lời Hà “phán” trước đó. “Phán” xong, vị “giáo sư” nói phải đi dự một hội thảo về mắt gấp và đưa cho cụ Thu 5 gói thuốc nói: “Đây là “thần dược” trị ung thư mắt. Chỉ có tôi mới làm ra được loại thuốc này. Cụ uống thuốc không chỉ chữa khỏi ung thư mắt mà còn chữa được bệnh xương khớp, kéo dài tuổi thọ”. Vị “giáo sư” nói: “Do thuốc quý nên 5 gói có giá là 40 triệu đồng.

“Thấy vị “giáo sư” nói thuốc có giá cao quá, tôi trả lời là không có tiền trong người và hẹn dịp khác. Khi tôi vừa nói dứt câu thì người phụ nữ tên Hương liền bảo, "cháu có tiền sẵn đây. Cháu trả giúp cho cụ. Chút nữa về nhà, cụ lấy tiền trả cháu cũng được". Chả hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý và để Hà chở tôi đi, còn Hương lái xe đi phía sau. Khi đến nhà, con cháu tôi không có ở nhà. Tôi như người mất hồn, đi vào nhà mở tủ lấy 40 triệu đồng rồi đưa cho Hà và Hương. Trước khi đưa tiền, tôi còn đếm rất kỹ. Trước khi đi, Hà còn dặn tôi phải uống thuốc đều đặn, đúng liều thì mới nhanh khỏi bệnh được. Đến khi Hà và Hương đi khỏi, tôi mới bừng tỉnh và gọi điện báo sự việc cho con gái. Lúc này, con gái tôi nói tôi đã bị lừa rồi”, cụ Thu trình bày.

Cụ Thu nói thêm: “Tôi đoán mình đã bị Hà và Hương thôi miên, bắt phải làm theo lời của họ. Qua kiểm tra 5 gói thuốc, con gái tôi bảo đó không phải là “thần dược” chữa bệnh gì cả”.

“Thần dược” hạt Thảo Sơn thực chất là hạt muồng

Tờ thông tin đính kèm 5 gói thuốc

Đại diện Công an TP. Đà Lạt cho biết: “Công an TP. Đà Lạt đang tạm giữ 5 gói thuốc mà cụ Thu mua phải với số tiền 40 triệu đồng. Trọng lượng mỗi gói là 100g. Đi kèm với 5 gói thuốc này là một tờ giấy in với nội dung “Hiệp hội Đông Nam Á - Tinh chất hạt Thảo sơn”. Công dụng: Thanh lọc độc tố u xơ mắt, đau xương khớp, thoái hóa cột sống, tai biến bại liệt, tiểu đường, gan mỡ, mỡ máu. Liều dùng: 15 ngày, 1 gói chia 3 ngày, xác ngâm rượu + gừng xoa vùng đau nhức”.

“Đây là chiêu lừa đảo tinh vi, nhắm vào những người lớn tuổi. Cơ quan công an cảnh báo người dân phải lưu ý cảnh giác. Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy tìm nhóm đối tượng lừa đảo này”, vị đại diện cho biết thêm.

Trao đổi với PV, thạc sỹ Lê Thị Thu Lan (chuyên gia thực vật học Trường đại học Nông lâm TP.HCM) cho biết: “Qua quan sát hình ảnh, tôi nhận thấy 5 gói trên thực chất là hạt muồng. Theo các nghiên cứu, hạt muồng chỉ có vài tác dụng tốt cho sức khỏe, chứ không có tác dụng chữa được ung thư mắt, xương khớp và hàng loạt bệnh mãn tính khác như trong tờ rơi đi kèm thuốc”.

Thạc sỹ Lan cũng chia sẻ thêm, qua tra cứu, chưa thấy có tài liệu nào ghi nhận về hạt Thảo Sơn cả. Ngay cả trên mạng internet, thạc sỹ Lan cũng không tìm thấy thông tin về loại hạt này. “Tôi cho rằng các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hạt muồng rồi nói là hạt Thảo Sơn để phục vụ cho ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, thạc sỹ Lan nhấn mạnh.

Bác sỹ Phan Thanh Tùng (Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM) cho biết: “Làm gì có loại hạt nào chỉ cần uống vào là chữa được bệnh ung thư. Chỉ cần nghe qua thì biết đây là chiêu lừa đảo rồi. Người dân cần phải chú ý, cảnh giác. Thời gian qua đã có rất nhiều đối tượng bán “thần dược” này, “thần dược” kia chữa “bách bệnh” nhưng thực chất, khi người dân mua đều phải chịu cảnh “tiền mất, tật mang”. Do đó, người dân khi mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị”.

N.Trần