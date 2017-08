Làm rõ cái chết của người đàn ông mới chuyển về nhà mới

Ngày 28/8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trên địa bàn.

Nạn nhân là nam giới khoảng 45 tuổi, được xác định đã tử vong bên trong căn nhà ở hẻm 497, đường Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào tối 27/8, người dân nghe tiếng la hét từ một căn nhà trong con hẻm trên. Nghi có chuyện không hay, người dân chạy đến xem thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên nền nhà.

Tiến đến kiểm tra, người dân thấy nạn nhân đã tắt thở nên trình báo cho công an địa phương. Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Công an phường 5 có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, một người đàn ông đã chết, xung quanh thi thể có hệ thống dây điện lằng nhằng cùng nhiều dụng cụ sửa điện.

Theo nhiều người dân sống cạnh hiện trường xảy ra vụ việc, căn nhà được nạn nhân mua cách đây không lâu. Chủ nhân của căn nhà đang tiến hành sửa chữa để chuẩn bị chuyển về thì xảy ra chuyện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.