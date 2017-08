Làm rõ nghi vấn công trình xây trường tiền tỷ tăng giá vì... chỉ định thầu

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, từ lâu, trường tiểu học xã Hoà Bình đã trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Nhiều năm nay, thầy trò phải sống trong cảnh dột nát mỗi khi trời mưa, thậm chí nước chảy cả vào phòng học. Hôm nào trời mưa to, sân trường ngập ngang gối khiến việc học tập bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trường tiểu học xã Hoà Bình bị xuống cấp nghiêm trọng.

Không riêng trường tiểu học mà tại trường mầm non xã Hoà Bình cũng trong tình trạng quá tải, cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu học tập. Các phụ huynh đã nhiều lần bày tỏ mong muốn xây dựng, cải tạo lại trường lớp để con em được yên tâm theo học. Sau nhiều năm chờ đợi, UBND xã đã có chủ trương cải tạo và xây mới các phòng học tại 2 cơ sở trên và được UBND huyện Hưng Hà phê duyệt.

Trường mầm non xã Hoà Bình không đáp ứng đủ nhu cầu học tập.

Đến đầu tháng 8, công trình chính thức thi công với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Đơn vị thi công là công ty Xây dựng Tiến Phú (khu Nhân Cầu I, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà).

Tuy nhiên, thay vì thông báo công khai, rộng rãi để kêu gọi các đơn vị tham gia đấu thầu, UBND xã lại chỉ định thầu.

Động thái này khiến dư luận địa phương thắc mắc. Thậm chí, có thông tin cho rằng, công ty Tiến Phú trúng thầu là do có mối quan hệ với cán bộ huyện, cũng nhờ sự can thiệp của vị này mà gói thầu đã được chỉ định, làm tăng giá trị xây dựng công trình vì nếu đưa ra đấu thầu rộng rãi, nhằm tăng tính cạnh tranh thì giá trị xây dựng có thể giảm.

Dự án bắt đầu khởi công từ đầu tháng 8.

Để làm rõ vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Lượng – Chủ tịch UBND xã Hoà Bình cho biết: “Trường Mầm non xã Hoà Bình bị quá tải, còn dãy nhà cấp 4 của trường Tiểu học xã Hoà Bình xuống cấp nên người dân địa phương rất mong muốn cải tạo lại trường để các con em trong địa phương có nơi học tập tốt. Phòng Giáo dục cũng đã tạm đình chỉ việc dạy học do sợ không đảm bảo an toàn. Chúng tôi cũng đang cố gắng xây dựng trường để lấy chỗ cho các cháu học”.

Dự án được chỉ định thầu đang trong quá trình xây dựng.

Về thông tin chỉ định thầu, ông Lượng lý giải: “Tháng 4, UBND huyện đồng ý việc xây dựng mới 4 phòng học trường mầm non và 6 phòng học mới tại trường tiểu học do xã làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ, đơn vị thi công là công ty Xây dựng Tiến Phú, có địa chỉ nằm trên địa bàn. Đầu tháng 8, bắt đầu khởi công xây dựng trường mầm non.

Chúng tôi không mời thầu dự án. Do tình hình cấp thiết nên buộc phải chỉ định thầu để đảm bảo điều kiện cho các cháu được học. Việc dư luận cho rằng đơn vị thi công có mối quan hệ mật thiết với cán bộ từ trên xuống là không phải”.

