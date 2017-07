Lào Cai: Bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn vào rừng

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện đơn vị vừa bắt đối tượng Đặng Văn Đăng (SN 1966, trú tại bản 3, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 14h chiều 3/7, trong lúc cãi cọ do mâu thuẫn từ việc chăn thả gia súc, bị bà Bàn Thị M. (SN 1961, trú tại bản 3, xã Long Phúc, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) xúc phạm nhiều lần, Đặng Văn Đăng đã dùng dao, gậy gỗ chém và đập nhiều nhát vào đầu và mặt bà M., khiến bà tử vong tại chỗ. Gây án xong Đăng đã bỏ trốn lên rừng. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan công an.

Đối tượng Đăng tại cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã tổ chức truy bắt đối tượng; đồng thời vận động nhân dân nêu cao tinh thần phát giác và tố giác tội phạm.

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng tại Làng Sảng, thuộc bản 7, xã Long Khánh, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 3 km đường rừng.

Thời điểm bắt giữ đối tượng, cơ quan công an còn thu giữ được con dao mà hung thủ dùng để gây án. Tại cơ quan công an, Đăng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Bảo Yên khen thưởng tổ công tác. (Ảnh: báo Lào Cai)

Được biết, đối tượng gây án và nạn nhân là hàng xóm của nhau. Hàng ngày cả hai người cũng thường xuyên gặp nhau nói chuyện. Nhưng do mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Đăng đã đoạt mạng hàng xóm của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra nguyên nhân để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

X.N