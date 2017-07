Lao động tử nạn ở eo biển TQ: Sự ra đi im lặng và nỗi đau xé lòng

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đang xôn xao bàn tán và bàng hoàng trước thông tin, cuối tháng 3/2017, một con thuyền chở hơn 20 lao động người Việt Nam, từ Trung Quốc vượt biên sang Đài Loan thì gặp nạn. Sau gần 3 tháng, thi thể một số nạn nhân xấu số mới được tìm thấy, nhận dạng và đưa về nước.

Thông tin xác nhận từ sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, trong đoàn lao động người Việt Nam tử nạn ở Trung Quốc có 4 người quê Nghệ An. Theo đó, danh tính các nạn nhân gồm Lê Đình H, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương; Hồ Đức T, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu; Lưu Xuân H, trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn và Nguyễn Phúc T, trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Trong 4 nạn nhân, thi thể của anh H. và anh T. đã được gia đình đưa về mai táng.

Bà Trần Thị Trâm tiều tuỵ sau khi nhận tin con tử nạn.

Chúng tôi tìm về xóm 10, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, quê nhà của anh Lưu Xuân H, một trong những nạn nhân xấu số bị tử nạn trong chuyến tàu định mệnh nơi xứ người. Ngồi bên di ảnh con trai, bà Trần Thị Trâm (mẹ nạn nhân H.) nghẹn ngào cho biết, H. tốt nghiệp cao đẳng ngành điện. Sau khi ra trường, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên con trai bà phải xa nhà đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Tháng 5/2016, sau khi kết thúc hợp đồng, H. phải về nước.

Thời gian sau đó, do không có việc làm, H. nói sẽ tìm cơ hội quay lại Đài Loan lao động. Không ngờ đây là chuyến ra đi định mệnh, mẹ con mãi rời xa nhau, âm dương cách biệt.

Sau khi nhận được tin con tử nạn, ông Lưu Văn Báu (bố nạn nhân H.) và một người em họ đã vay mượn hơn 200 triệu đồng, sang Trung Quốc xét nghiệm AND, phục vụ cho việc nhận diện thi thể con đưa về nước.

“Cháu nó đi lúc nào chúng tôi cũng không biết, tưởng con đi chơi với bạn bè. Đi được vài ngày, cháu gọi điện bảo đi Trung Quốc làm ăn. Đến ngày thứ 3, cháu gọi điện về bảo đang lên tàu ra biển qua Đài Loan, rồi sau đó mất liên lạc. Chúng tôi chỉ nghĩ con đi xuất khẩu lao động chui, bị phía Trung Quốc bắt giữ thôi, ai ngờ… Lúc nãy, ông ấy mới điện về, bảo đến chiều nay mới có kết quả xét nghiệm. Chắc phải vài ngày nữa mới hoàn tất thủ tục để đưa thi thể H. về nước”, bà Trần Thị Trâm đau đớn cho hay.

Đi cùng chuyến tàu với anh Lưu Xuân H. có anh Lê Đình H, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Sau khi tàu chìm, người dân phía Trung Quốc vớt được 9 thi thể, trong đó duy nhất anh Lê Đình H. có chứng minh nhân dân. Với những thông tin trên giấy tờ tùy thân, việc anh Lê Đình H. tử nạn đã được thông báo về địa phương. Hiện, thi thể anh H. đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà. Còn những thi thể chưa xác định được danh tính đưa về nhà xác tại tỉnh Quảng Đông để chờ nhận diện.

Bàn thờ của nạn nhân Lưu Xuân H. được lập tại gia đình.

Nhận tin dữ, nhiều ngày nay mẹ và vợ nạn nhân Nguyễn Phúc T, trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành vẫn không tin đó là sự thật. Chờ đợi một phép màu, hy vọng người thân của mình còn sống nên gia đình nạn nhân T. vẫn chưa cho phát tang.

Trong số 4 lao động người Nghệ An tử nạn tại eo biển Trung Quốc, hiện anh Nguyễn Phúc T. vẫn đang biệt vô âm tín, chưa xác định và nhận dạng được thi thể. Chị Hương vợ anh T. kể lại, trước đây, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh T. đã đi sang Trung Quốc làm ăn. Sau khi về nước, cách đây khoảng 3 tháng, anh T. lại nói với gia đình sẽ qua Trung Quốc, rồi vượt biên sang Đài Loan lao động. Dù vợ đang mang bầu đứa con thứ 2, đứa lớn thì mới lên 4 tuổi, trong nhà lại có một mẹ già, nhưng vì áp lực "cơm áo gạo tiền" nên chị Hương đành để chồng ra đi.

Liên quan đến trường hợp tử nạn của lao động Hồ Đức T, ông Nguyễn Văn Tuệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu nơi gia đình anh T. sinh sống cho hay: "Hiện tại, thi hài anh T. đã được đưa về địa phương mai táng. Trường hợp anh T. do là lao động bất hợp pháp nên khi đi địa phương cũng không nắm được. Sau khi biết được thông tin anh T. đã tử nạn, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau".

Theo người thân các nạn nhân, việc con em họ đi sang Trung Quốc bằng đường nào, cùng ai, tổ chức ra sao gia đình đều không nắm được. Người môi giới nói với các nạn nhân, do đi chui - lao động bất hợp pháp nên phải bí mật thông tin, mọi hành trình của chuyến đi sẽ được trao đổi trên đường di chuyển.

Xuân Chinh