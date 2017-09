Lật tẩy chiêu bán hàng online núp bóng trúng thưởng

Công an tỉnh có nắm thông tin Liên quan đến vụ việc trên, sáng 5/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa tiếp nhận trường hợp trình báo nào của người dân. Tuy nhiên, về phương thức và thủ đoạn nêu trên, Công an tỉnh có biết đến, nhưng chưa rõ nguồn tin nào cung cấp, cơ quan công an sẽ tiếp tục xác minh nắm tình hình.