Lật tẩy chiêu rút ruột xăng dầu đặc chủng dành cho máy bay

Ngày 17/9, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM cho biết, đội Đặc nhiệm hướng Nam cùng đội nghiệp vụ số 4 của đơn vị này vừa phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM và đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) xóa sổ 3 băng nhóm khác nhau chuyên rút ruột xăng dầu đặc chủng dành cho máy bay.

Được biết, từ sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, UBND TP.HCM đã giao cho Công an TP.HCM làm rõ vấn nạn rút ruột xăng máy bay trong quá trình xe bồn chở từ tổng kho Nhà Bè đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau đó, Công an TP.HCM đã giao cho đội Đặc nhiệm hướng Nam trọng trách làm chủ công phối hợp với các đơn vị theo dõi, triệt phá các băng rút ruột xăng dầu từ các xe bồn.

Các can nhựa mà đối tượng dùng chứa xăng gian bị thu giữ.

Sau 2 tháng đeo bám, đội Đặc nhiệm hướng Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan quyết định đột kích vào các điểm mà những băng nhóm rút ruột xăng dầu và đầu nậu thu mua, tiêu thụ xăng gian để bắt quả tang.

Đúng thời cơ, chiều 15/9, lực lượng các đơn vị phối hợp đã chia thành nhiều mũi, bất ngờ đột kích các điểm ở thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè bắt giữ 17 đối tượng thuộc 3 băng nhóm khác nhau do các đối tượng Nguyễn Minh Trí (SN 1972), Ngô Thị Thanh Huỳnh (SN 1970) và Vũ Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cùng ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 15/9, tại khu vực cống Ba Bọng, đường Dương Cát Lợi, khu phố 4, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, công an đã bắt giữ 5 đối tượng trong băng nhóm do Nguyễn Minh Trí cầm đầu.

Lúc này, các đối tượng đang hút trộm xăng dầu đặc chủng máy bay Jet A1 từ xe bồn chở 25.000 lít do tài xế Phạm Trí Hùng (SN 1998, quê tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Xe này đang trên đường di chuyển từ kho A, tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến sân bay Tân Sơn Nhất thì ghé vào điểm trên. Công an thu giữ tại hiện trường 14 can loại 30 lít/can chứa dầu Jet A1, 63 can rỗng cùng nhiều tang vật khác.

Cũng thời điểm đó, một mũi phối hợp khác bắt quả tang Lê Anh Tuấn (SN 1986, ngụ huyện Nhà Bè) chạy xe bồn chở 25.000 lít xăng máy bay Jet A1 vừa ra khỏi tổng kho xăng dầu Nhà Bè.

Chiếc xe bồn này dừng trước số 33 Đặng Nhữ Lâm (khu phố 6, thị trấn Nhà Bè) để Nhan Tấn Trí (SN 1983, ngụ huyện Nhà Bè, tài xế phụ) cùng Trần Văn Thành (SN 1971, ngụ huyện Nhà Bè) rút xăng. Băng nhóm này do Ngô Thị Thanh Huỳnh cầm đầu. Toàn bộ xăng rút trộm được, Thành mang vào nhà của Huỳnh để cất giấu.

Lúc bị bắt, nhóm đối tượng đang trộm được 19 can dầu Jet A1 từ xe bồn 25.000 lít chuyển từ kho B, tổng kho xăng dầu Nhà Bè đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhóm đối tượng khai nhận, theo kế hoạch, nhóm đối tượng sẽ hút từ xe bồn thêm 25 can, loại 30 lít/can thì mới hoàn tất công việc. 6 can nhựa trống bị thu giữ tại hiện trường được các đối tượng khai dùng để chứa xăng, nhưng khi chưa kịp rút xăng ra chứa vào các can thì bị bắt quả tang.

Những kẻ bị bắt trong hai băng nhóm trên khai nhận, có cấu kết với các tài xế, phụ xe chuyên điều khiển xe bồn chở xăng dầu từ các kho A, B, C của tổng kho xăng dầu Nhà Bè đi sân bay Tân Sơn Nhất. Dọc đường, cánh tài xế đưa xe vào các điểm do các băng nhóm bố trí sẵn, rồi tháo niêm phong chì, để các đối tượng dùng dụng cụ hút dầu Jet A1. Mỗi can xăng dầu đặc chủng dành cho máy bay, loại 30 lít/can, chúng sẽ chi cho tài xế 240.000 đồng và bán ra thị trường 265.000 – 270.000 đồng/can.

Cũng trong chiều 15/9, lực lượng công an bắt giữ 5 đối tượng thuộc một nhóm khác do Vũ Thị Thu Nguyệt (SN 1974, ngụ huyện Nhà Bè) cầm đầu. Lúc bị bắt giữ, băng nhóm của Nguyệt vừa rút ruột được 11 can, loại 30 lít/can từ xe bồn chở 17.000 lít xăng A92 và dầu DO, đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Khai tại cơ quan công an, Nguyệt cho biết, mỗi can xăng A92 trả cho tài xế xe bồn 380.000 đồng và mang đi bán lại được 430.000 đồng. Còn với dầu DO, đối tượng trả cho tài xế 290.000 đồng/can, bán ra thị trường 340.000 đồng/can.

Ngoài ra, mở rộng điều tra, công an tiến hành mời làm việc đối với 6 đối tượng khác có vai trò tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Những đối tượng này được xác định là đầu nậu thu mua xăng dầu từ các băng nhóm nói trên. Hiện, công an đang truy bắt các đối tượng có liên quan.