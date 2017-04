Lật tẩy thủ đoạn đánh tráo sổ đỏ xảo quyệt tại TP.HCM

Thủ đoạn đánh tráo sổ đỏ xảo quyệt

Theo ông Trần Văn Phú - Phó trưởng phòng PC45, thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM xảy ra hàng chục vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ). Loại tội phạm mới này đang có chiều hướng gia tăng, đẩy nạn nhân vào cảnh khốn cùng.

Điển hình là vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức vừa được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vào ngày 14/3/2017.

Theo đó, ngày 8/8/2016, chị Mai Thanh T. (con liệt sỹ Mai Văn Cưỡng, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa số 110, tờ bản đồ số 18, địa chỉ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM cho bà Nguyễn Thị Bích Hợi với giá 2 tỷ đồng (thực tế bán 4,2 tỷ đồng).

Bà Hợi đã thanh toán 4,1 tỷ đồng và chị T. đã giao toàn bộ giấy tờ gốc thửa đất cho phía người mua.

Thông báo kết quả giải quyết tố giác của PC45 Công an TP.HCM.

Bên bán và bên mua ủy quyền cho bà Tăng Kim Nga (người quen của bên mua) thực hiện các thủ tục sang tên, đổi chủ.

Ngày 18/8/2016, bà Nga đến văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM. chi nhánh quận 7 nộp hồ sơ, thì phát hiện GCN QSDĐ số 04251 có dấu hiệu giả mạo.

Thêm nữa, thửa đất 110 của chị T. trước đó (ngày 17/1/2016) đã chuyển nhượng cho ông Lê Văn C.. Ông C. đã chuyển nhượng tiếp cho ông Nguyễn Văn Nho và bà Diệp Thị Kim Khoa. Vì chưa hề bán đất cho ai, chị T. đã làm đơn tố cáo gửi Công an quận 7.

Ngày 18/1/2017, Công an quận 7 đã ra thông báo giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm số 27, ghi rõ: “Kết quả giải quyết tố giác về tội phạm đối với đơn tố cáo của bà Mai Thanh T., cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã tiến hành điều tra xác minh, xác định đây là tin báo có dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Thông qua việc làm giả bản chính GCN QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài liệu khác gắn liền với thửa đất số 110, tờ bản đồ số 18, phường Tân Phú, quận 7 do Mai Thanh T. đứng tên, rồi đánh tráo bản giả lấy bản chính. Khi trao đổi mua bán là có thật, xảy ra trên nhiều địa bàn khác nhau trong thành phố các quận 1, 5, 6, 7, chiếm đoạt tài sản mảnh đất có giá trị lớn trên 4 tỷ đồng”.

Như vậy đã rõ, GCN QSDĐ thửa đất 110 của chị T. đã bị kẻ gian đánh tráo. Sau đó, hắn mạo danh chị T. làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt thửa đất 110.

Theo thẩm quyền điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã chuyền toàn bộ hồ sơ tố giác tội phạm của chị Mai Thanh T. đến đội 8, phòng PC45 Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hệ luỵ khôn lường

Chị T. khẳng định với PV: “Toàn bộ giấy tờ gốc thửa 110, tôi đưa hết cho bên mua. Việc kẻ gian đánh tráo sổ đỏ, tôi làm sao biết được. Tôi không hề chuyển nhượng đất đai cho ông Lê Văn C., hồ sơ của tôi bán đất cho ông C. hoàn toàn giả mạo từ đầu đến cuối”.

Thửa đất 110 của chị T. đã bán cho bà Hợi.

Cần nhấn mạnh chi tiết, trước khi bán đất cho bà Hợi, chị T. chưa từng bán đất cho ai, không đưa cho ai cầm sổ đỏ thật. Vậy tại sao vào ngày 17/1/2016, đối tượng Lê Văn C. lại ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả mạo chị T., nhưng lại có GCN QSDĐ thật đứng tên Mai Thanh T..

“Ngày 8/8/2016, tôi giao hết giấy tờ gốc về đất đai cho người mua. Họ giữ giấy tờ đất đai thật của tôi, đến 10 ngày sau mới cho biết đây là giấy tờ giả. Quãng thời gian đó, có thể kẻ gian đã đánh tráo GCN QSDĐ thật của tôi, sau đó ký hợp đồng giả mạo tôi với Lê Văn C. nhưng ghi lùi thời gian xuống ngày 17/1/2016”, phía gia đình chị T. nghi ngờ.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng phòng Công chứng số 7 (người trực tiếp công chứng cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chị Mai Thanh T. và bà Nguyễn Thị Bích Hợi) nhận định: “Có thể sổ đỏ thật của chị T. đã bị đánh tráo và kẻ gian cầm sổ đỏ thật đó đi giao dịch thành công”.

Hiện nay, GCN QSDĐ thửa đất 110 của chị T. đang thế chấp tại một ngân hàng. Chị T. mong muốn pháp luật trừng trị kẻ gian, trả lại GCN QSDĐ thật cho chị, để chị trả lại cho bà Hợi.

Thiên Long