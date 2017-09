Lộ diện Ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã tổ chức buổi sơ khảo miền Bắc tại Hà Nội, vào ngày 6/9, đồng thời công bố thành phần ban giám khảo năm nay.

Ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 gồm những gương mặt nổi tiếng trong làng thời trang, nghệ thuật Việt Nam gồm: Hiệu trưởng trường John Robert Powers – Bà Xuân Trang, Tiến sĩ – bác sĩ Lê Diệp Linh, MC Phan Anh, nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng, nhà thiết kế Thuận Việt, Hoa hậu Hương Giang và Á hậu Hoàng My.

Ai sẽ ngồi ghế giám khảo tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Từng có kinh nghiệm tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, bà Xuân Trang, Tiến sĩ Diệp Linh, Hoa hậu Hương Giang là ba cái tên uy tín, đảm bảo tính công bằng và sự chuyên nghiệp trên hàng ghế giám khảo.

Bà Võ Thị Xuân Trang, là hiệu trưởng trường John Robert Powers, giữ vai trò trưởng ban giám khảo. Bà là người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực định hướng và đào tạo nhân cách, cũng như huấn luyện những kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử. Nhiều học trò của trường John Robert Powers đã trở thành những gương mặt sáng giá trong thị trường sắc đẹp Việt Nam như: Hoa hậu Phạm Hương, Á hậu Thiên Lý, Hoa hậu Đặng Thu Thảo…

Bà Lê Diệp Linh.

Bà Lê Diệp Linh là Tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học uy tín và giàu kinh nghiệm, luôn được các cuộc thi sắc đẹp lớn ở Việt Nam mời vào vị trí giám khảo để thẩm định các chỉ số khuôn mặt và hình thể thí sinh nhằm tìm ra người đạt chuẩn về sắc đẹp. Tiến sĩ là con gái của nhà Nhân trắc học nổi tiếng Thẩm Hoàng Điệp.

Hoa hậu Hương Giang là người đẹp nổi tiếng trong làng sắc đẹp Việt Nam, bởi thành tích quốc tế mà cô đạt được. Cô được bầu chọn là Hoa hậu đẹp nhất châu Á năm 2009. Sau lần đầu làm giám khảo năm 2015, lần này, Hương Giang trở lại để tiếp tục chọn ra tân hoa hậu.

Bên cạnh đó, dàn giám khảo năm nay có sự xuất hiện của những gương mặt mới, góp phần tạo nên sự đa dạng trong hàng ghế ban giám khảo.

MC Phan Anh.

Từng giữ vai trò MC tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, lần trở lại này, Phan Anh giữ vai trò khác. Anh sẽ là người trực tiếp theo dõi quá trình thi của các thí sinh, đánh giá và đưa ra những nhận xét có tính quyết định nhằm “cân đo đong đếm” giữa các ứng viên. Khán giả đã quen thuộc với hình ảnh MC Phan Anh hoạt ngôn, vui tính trên sân khấu, nhưng với vai trò giám khảo cuộc thi hoa hậu, chắc chắn Phan Anh sẽ mang đến nhiều điều thú vị và bất ngờ cho mọi người.

Nhiếp ảnh gia Samuel Hoàng.

Samuel Hoàng là một tên có tiếng trong giới nhiếp ảnh Việt Nam.Anh từng có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và hợp tác cùng nhiều tạp chí, nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước. Những góc nhìn hiện đại, cùng lối làm việc chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế là những yếu tố giúp khán giả yên tâm anh sẽ có quyết định đúng đắn chọn ra tân Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.

Nhà thiết kế Thuận Việt.

Nhà thiết kế Thuận Việt giữ vai trò giám khảo danh dự cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Anh là cái tên không còn xa lạ với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khi từng 5 lần đồng hành cùng đại diện Việt Nam ở phần thi Trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ (Thùy Lâm – 2008, Hoàng My – 2011, Diễm Hương – 2012, Trương Thị May – 2013 và Phạm Hương – 2015). Nhà thiết kế Thuận Việt cũng là giám khảo cho cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ” năm 2016 và 2017. Bằng cái nhìn của một nhà thiết kế, anh sẽ chọn ra tân hoa hậu dựa trên yếu tố mỹ quan, vẻ đẹp nội tâm và cách thích ứng linh hoạt cùng trang phục trình diễn.

Á hậu Hoàng My.

Đạo diễn, Á hậu Hoàng My là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2011. Cô gây ấn tượng với khán giả bởi làn da nâu nổi bật và phong thái trình diễn tự tin. Mặc dù không may mắn gặt hái kết quả cao tại cuộc thi năm đó, nhưng cô là hình mẫu lý tưởng để các đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ học hỏi. Những kinh nghiệm chinh chiến quốc tế của Hoàng My chắc chắn sẽ mang đến nhiều bài học hữu ích cho thí sinh năm nay.

Á hậu Lệ Hằng và Hoa hậu Phạm Hương.

Điểm nhấn của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay là Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu Lệ Hằng. Hai người đẹp sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong suốt chặng đua đến danh hiệu cao quý nhất. Không chỉ thế, cả hai sẽ là người kết nối các thí sinh, truyền cảm hứng và quan sát sự thể hiện của họ, vì chính đương kim Hoa hậu và Á hậu mới là người có cái nhìn chính xác nhất về vai trò, trách nhiệm của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.